Test: Volkswagen Up GTI - stylistycznie Golf, dźwiękowo Mustang junior!

Up jest typowo miejski i naprawdę niewielki. Jak przystało na wersję GTI, Niemcy postanowili przybrać auto kilkoma akcentami. Pierwszym są plakietki GTI z przodu, boku i tyłu, drugim niezwykle efektownie wyglądające 17-calowe felgi aluminiowe, a trzecim zadziorny spojler nad tylną szybą - czytaj jednocześnie klapą bagażnika. I tu ciekawostka. Bo rozstaw osi Volkswagena Up-a GTI wynosi 2410 mm. A to oznacza, że jest większy o 10 mm od pierwszego Golfa GTI. Niestety pozostałe dane nie wyglądają już tak optymistycznie. Bo długość nadwozia sięga 3600 mm. To o ponad 200 mm mniej od… rozstawu osi Maybacha 62!

Co ze stylizacją? Volkswagen Up GTI nadal jest kwadratowy, a do tego stał się gustownie sportowy. Co więcej, przykuwa spojrzenia, a to odbywa się w dużej mierze za sprawą przedniego zderzaka. Ten został nie tylko zarysowany bliżej asfaltu, ale też stał się rozkrzyczany - zupełnie jak np. w Peugeocie 407. Niemiec wygląda na zdenerwowanego. I podczas jazdy okazuje się, że nie tylko na takiego wygląda…

Test: Volkswagen Up GTI - klasyczna krata i sportowa kierownica

Po otwarciu drzwi oczom kierowcy ukazuje się szkocka krata na fotelach, efektowne malowanie plastikowych elementów na konsoli centralnej i… kierownica zapożyczona z Polo GTI i Golfa GTI. Koło jest małe, spłaszczone u dołu, wyłożone delikatną skórą i świetnie wyprofilowane. Do tego pracuje z delikatnym oporem, świetnie leży w dłoniach i ma cudownie wyglądający znaczek w dolnej części. Bardzo ważną zaletą auta jest ilość przestrzeni w kabinie. Na zewnątrz Volkswagen Up GTI jest mikrusem. We wnętrzu zmieści się jednak czwórka dorosłych pasażerów. Co więcej, będą oni mieli do dyspozycji bagażnik o pojemności na poziomie 251 litrów.

Co we wnętrzu może się nie podobać? Fotele są zbyt płaskie. Sportowa wersja mogłaby otrzymać nieco lepiej wyprofilowane siedziska. Słabym pomysłem są też szyby w tylnych drzwiach, które nie otwierają się a jedynie są… uchylane oraz brak podłokietnika między fotelami kierowcy i pasażera. Tak przestrzeń w tym miejscu jest ograniczona. Niemcy mogli jednak pomyśleć nad jakimś zmyślnym rozwiązaniem. Podczas zajmowania pozycji za kierownicą przeszkadza też fakt, że koło jest sterowane tylko w jednej płaszczyźnie. Kierowca nie może przybliżyć go do siebie. A to nieco ogranicza komfort podczas jazdy.