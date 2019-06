Test: Volkswagen Touran Highline R-Line 2.0 TDI DSG - rodzinny krążownik

Design Volkswagena Tourana trzeciej generacji jest bardzo niemiecki. Mocno nawiązuje do takich modeli jak Golf czy Passat. To nie do końca wada, bo w tej geometrii linii jest metoda. Metoda na osiągnięcie całkiem klasycznego, a za razem dość świeżego nadwozia. Testowy egzemplarz był doposażony w pakiet R-Line. To oznacza m.in. wydłużone fartuchy boczne i zderzaki, które sprawiają że nadwozie minivana kończy się zaraz nad asfaltem i wygląda trochę jak… stopa słonia. Czy Touran jest duży? Tak i to nawet bardzo duży jak na minivana. Rozmiary auta czuć np. podczas parkingowych manewrów. Nadwozie sprawia wrażenie na tyle długiego, że Volkswagen nie wygląda jak kolejna generacja, a raczej dużo starszy brat poprzednika!

Volkswagen Touran - aż 834 litry przestrzeni załadunkowej!

Co z kabiną pasażerską? Tą najlepiej opisują dwa słowa - przestrzeń i praktyczność. Zarówno w pierwszym, jak i drugim rzędzie foteli z trzema oddzielnymi siedziskami zasiąść mogą wysocy pasażerowie i będą mieli odpowiednią ilość miejsca na nogi i nad głową. A bagażnik… ma pojemność 834 litrów w ustawieniu podstawowym i jest niezwykle foremny! To więcej niż wystarczająca przestrzeń nie tylko podczas weekendowego wyjazdu, ale także dwutygodniowych wakacji z rodziną. Po złożeniu tylnych foteli tworzy się 1980 litrów - wtedy Touran staje się vanem.

Test: Volkswagen Touran Highline R-Line 2.0 TDI DSG

Jeżeli chodzi o praktyczność, na konsoli centralnej pojawiają się trzy duże schowki. Poza tym kierowca i pasażerowie Volkswagena Tourana 2.0 TDI mają do dyspozycji duże kieszenie w drzwiach - mieści się w nich duża butelka, nieco tandetne, rozkładane stoliki w drugim rzędzie foteli oraz dwa schowki w dachu. Co ciekawe, te zostały wyłożone antypoślizgową gumą - tak żeby np. nie po ich otwarciu nie wypadły okulary. I to jeszcze nie koniec. Tylne drzwi są długie, dzięki czemu ułatwiają dostęp do tylnej kanapy i usadowienie dziecka w foteliku.

Fotel kierowcy w testowym Volkswagenie Touranie 2.0 TDI został wyposażony w technologię ergoActive. A to oznacza, że nawet na długich dystansach osoba z problemami kręgosłupa - jak np. ja - nie będzie odczuwała żadnego dyskomfortu. Poza tym Niemcy pomyśleli o widoczności. Słupki A w minivanie sprawiają wrażenie jakby się rozchodziły na boki, a do tego są naprawdę cienkie. W ten sposób nie ograniczają widzenia m.in. pieszych wchodzących na pasy. Fajna jest jeszcze jedna rzecz - ekran, który nie wystaje poza konsolę i nie jest dołożonym tabletem, a stanowi integralną całość.