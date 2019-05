Test: Seat Ateca Xcellence 2.0 TSI DSG 4Drive - świetny towarzysz podróży

Seat podczas rysowania nadwozia modelu Ateca nie starał się nawet uciec od kształtów znanych z Tiguana czy Kodiaqa. Najprawdopodobniej decydowała o tym unifikacja koncernu. Jedno jest pewne. Hiszpański SUV mimo wszystko wygląda dobrze. Ma groźne spojrzenie, mocno zaznaczoną linię idącą od przedniej aż do tylnej lampy i robiącą nieco terenowe wrażenie srebrną wstawkę w dolnej części zderzaka. Poza tym Seat posiada efektowne światła LED-owe, które robią naprawdę dużą różnicę podczas jazdy w nocy poza terenem zabudowanym.

reklama reklama



Jeżeli w bryle Seata Ateca Xcellence 2.0 TSI DSG 4Drive można się do czegoś przyczepić, z pewnością jest to projekt tyłu. Ten jest bardzo prosty i choć nadal nie wydaje się mało atrakcyjny, mógłby zawierać chociaż jeden wyrazisty akcent. Co jeszcze zaskakuje? Fakt, że drzwi Seata nie da się lekko zamknąć. Trzeba nimi trzasnąć niczym w pojazdach starego typu. Zazwyczaj podczas opuszczania auta musiałem domykać je nawet kilkukrotnie!

Seat Ateca Xcellence 2.0 TSI DSG 4Drive Autor: Kuba Brzeziński

Seat Ateca Xcellence 2.0 TSI DSG 4Drive - ergonomia wprost z… Niemiec!

Osoby, które jeździły wcześniej Leonem lub którymś z Volkswagenów powyżej segmentu B, z pewnością nie będą zaskoczone wyglądem kabiny pasażerskiej. Hiszpanie zastosowali we wnętrzu elementy typowe, których ergonomia jest naprawdę wysoko dopracowana. Czy są jakieś akcenty, które zwracają uwagę? Mi w oczy rzuciły się przede wszystkim trzy. Gałka zmiany biegów jest zaskakująco krótka i zgrabna. Została obita miłą w dotyku skórą, jest solidnie wykonana i robi sportowe wrażenie, a to bez wątpienia plus!

Zobacz również: Test Seat Ateca 2.0 TDI 190 KM 4Drive

Na minus niestety zapisać trzeba płytki schowek na rękawiczki - nie mieści się w nim nic poza książką serwisową. Zaległości nadrabiają oczywiście głębokie łuzy w drzwiach czy pojemny schowek w podłokietniku. To jednak nie zmienia faktu, że płytka kieszeń przed kolanami pasażera budzi pewien niesmak. Co więcej, Hiszpanie słabo przemyśleli kwestię boczków drzwi. Te w pierwszym rzędzie foteli są obite skórą wypełnioną gąbką. Z tyłu pasażerowie odnajdą już jednak wyłącznie twardy i nieprzyjemny w dotyku plastik.

Sporo można byłoby powiedzieć o silniku testowego Seata Ateca Xcellence. Pod maską auta wylądował bowiem 2-litrowy motor TSI. Jednostka wyposażona w bezpośredni wtrysk paliwa i doładowanie zaczęła karierę m.in. w Golfie GTI serii piątej. Tym samym sportowego charakteru jej nie brakuje. W tym jednak przypadku 190-konny wariant nie otrzymał łatwego zadania. Ma bowiem napędzać SUV-a mogącego ważyć nawet dwie tony! Skutek? Ateca bez wątpienia jest szybka. Przyspiesza do pierwszej setki w 7,1 sekundy, robi to ochoczo, a do tego rasowo powarkuje.