Test: Nissan Navara King Cab Visia 2.3 dCi 160 KM

Wersja King Cab Visia to podstawowy wariant Nissana Navary, przeznaczona głównie do ciężkiej pracy w trudnych warunkach. Jak sprawuje się japoński pick-up w tej konfiguracji oraz jakie są słabe i mocne strony tego pojazdu? Sprawdziliśmy to w naszym teście.