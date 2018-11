Test: Suzuki Swift Sport 1.0 BoosteJet 140 KM

Nowy zawodnik w wadze piórkowej wkroczył na polskie areny pod koniec lipca br. Trzecia generacja Suzuki Swift Sport to najwaleczniejsza i najagresywniejsza odmiana japońskiego mieszczucha. Choć odchudzony Japończyk w dalszym ciągu nie dysponuje zbyt mocnym uderzeniem to jednak nowy Swift Sport znalazł sposób na swoich rywali. Niestety to jednak za mało by wywalczyć mistrzowski pas w rankingu hot-hatchy.