Test Volkswagen Polo 1.0 TSI DSG

Volkswagen Polo jest już z nami od 1975 roku. Kojarzony jest jako sympatyczny, choć trochę nudny samochód do miasta. Każda generacja broniła się wieloma zaletami, ale brakowało jej polotu - konkurencja była ciekawsza i tańsza. Jak się broni najnowsza generacja VW Polo? W porównaniu z poprzednikiem urosła i otrzymała najnowsze wyposażenie z wyższych modeli, ale nie zmieniła swojego charakteru. Wciąż jest modelem skierowanym do osób szukających czegoś więcej, do klientów z bardziej sprecyzowanymi wymaganiami, którym nie chce się eksperymentować z nowymi modelami. Testujemy benzynową wersję 1.0, ale najmocniejszej odmianie o mocy 115 KM połączoną z DSG.

Volkswagen Polo 1.0 TSI DSG – wygląd

W porównaniu z poprzednikiem, najwięcej zmieniło się z przodu. Niektórzy mylą go nawet z Golfem, co nie jest zaskoczeniem. Przedni zwis i reflektory nawiązują do kompaktowego bestsellera niemieckiego producenta. Boczna linia i tył nadwozia to ewolucja poprzedniego modelu. Trudno zachwycać się stylistyką nowego Polo. Bryła jest zwarta, a wszystkie detale stylistyczne ze sobą spójne. Nasz testowy egzemplarz w kolorze srebrnym z prostym wzorem 15-calowych felg ginął w tłumie pojazdów na stołecznych ulicach. Nikt nie zwracał uwagi na ten samochód – i nie jest to absolutnie wadą. Dla większości ludzi samochód jest narzędziem, którym muszą dojechać z punktu A do B, a nie wyznacznikiem swojego statusu materialnego lub manifestacją stylu.

reklama reklama

Ostatnio samochody z segmentu B dojrzewają i rosną bardzo szybko. Aktualna generacja Polo ma niemal takie same wymiary, jak Golf IV generacji! Polo w porównaniu z poprzednią generacją urosło: jest dłuższe o 8 cm oraz szersze o 7 cm– wysokość bez zmian (405 cm, 175 cm, 146 cm). Polo, identycznie jak na przykład Seat Ibiza, powstał na skróconej płycie MQB o lekkiej konstrukcji. Dzięki temu jest lżejsze od poprzednika, w zależności od wersji nawet o kilkadziesiąt kilogramów. Wydłużył się rozstaw osi z 246 do 255 cm, co pozwoliło wygospodarować więcej miejsca w kabinie i w bagażniku – aż 350 litrów (zamiast 280 w poprzednim modelu).

Volkswagen Polo 1.0 TSI DSG – wnętrze

Już poprzednia generacja Polo miała lepiej wykonane wnętrze od niektórych aut kompaktowych - aktualna generacja jest jeszcze lepsza. Po wejściu do środka wyczuwa się wysoką jakość użytych materiałów i ich spasowania. Wnętrze sprawia lepsze wrażenie od testowanego przez nas T-Roca, który jest pozycjonowany o klasę wyżej. Szczególnie widać różnice w wykonaniu górnej części deski rozdzielczej, która w Polo jest miękka. W dolnej części deski rozdzielczej i na drzwiach znajdziemy już tani, twardy plastik, ale Polo musi być w czymś gorsze od Golfa. Pod względem wykończenia i tak plasuje się wysoko nie tylko w swojej klasie.