Test Forda Fiesta 1.0 125 KM Titanium 3d

Siódma generacja popularnego kompaktu Forda przyniosła zmiany w wyposażeniu, wnętrzu i detalach karoserii, ale to co najważniejsze pozostało bez zmian. Samochód nadal świetnie się prowadzi, a trzycylindrowy, litrowy “silniczek” potrafi dać rzeczywistą frajdę. Najnowsze wcielenie Forda Fiesty wpadło do nas na test.