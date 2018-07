Test Volkswagen T-Roc 2.0 TSI DSG

Volkswagen T-Roc jest wręcz skrojony na miarę pod dzisiejszą modę na wszelkiej maści suvy i crossovery. Każdy szanujący się producent musi je mieć w swojej w ofercie, by przetrwać na rynku motoryzacyjnym. Jeszcze do niedawna zaproponowanie suva u takich producentów, jak Lamborghini lub Bentleya skończyłoby się ostracyzmem ze strony ich klientów i fanów na całym świecie. Rynek się zmienia, co za tym idzie też upodobania klientów. Statystyki nie kłamią – warto inwestować w ten segment aut.

Przechodząc do mniej elitarnego producenta, choć wcale nie dla ludu. Volkswagen sukcesywnie poszerza swoją ofertę suvów w Europie. Zaczęło się od Touarega, potem dołączył mniejszy Tiguan a rok temu ukazał się najmniejszy w rodzinie T-Roc. Co więcej, już niedługo zadebiutuje jeszcze mniejszy T-Cross bazujący na modelu Polo. Podobno o gustach się nie dyskutuje. Szkoda, bo T-Roc przyciąga uwagę na ulicy.

Pewien Pan z nowego Mercedesa GLE wyraźnie się nim zainteresował, gdy wspólnie oczekiwaliśmy na parkingu. „Niezły ten T-Roc. Dla mnie to najładniejszy Volkswagen, jaki ostatnio powstał" – powiedział. Może to wina efektownie stylizowanej wersji testowej w białym kolorze z kontrastującym czarnym dachem i 19-calowymi kołami. A może zwyczajnie jego bryła i krótki staż na rynku powodują tak spore zainteresowanie. Trudno powiedzieć. Jedno jest pewne: niczego mu nie brakuje w wyglądzie.

Volkswagen T-Roc - wygląd

Mam poczucie, że projektanci mogli bardziej zaszaleć. Dobrze, na tle Golfa sylwetka T-Roca to powiem świeżości. Natomiast na tle swoich konkurentów, np. Toyoty CH-R nie ma mowy o rewolucji. Co nie znaczy, że ostatnio Volkswagen śmielej zrywa ze stereotypami samochodów dla osób pozbawionych zmysłu estetycznego. Wystarczy spojrzeć na Arteona i zrozumiecie, o czym mówię. Wiem, że we wnętrzu to nadal Passat, ale na zewnątrz to ładnie narysowane gran turismo.

T-Roc nie wyłamuje się ze znanej stylistyki VW, ale wnosi trochę świeżości. Tą świeżość widać, gdy patrzymy na niego w odbiciu witryny sklepowej. Z przodu bez dwóch zdań dominującym elementem są światła do jazdy dziennej w kształcie ramek, które jednocześnie pełnią rolę kierunkowskazów. Dzięki nich łatwo poznać T-Roca na drodze. Duży grill z komponowanymi reflektorami dopełnia całości. Najwięcej dzieję się po bokach. Wyraźnie podkreślone nadkola, 19-calowe koła (opcja za 4 840 zł), przetłoczenie na wysokości tylnej klamki i chromowane elementy współgrają ze sobą. Sylwetka jest spójna, zwarta i dynamiczna dzięki mocno opadającej tylnej szybie.

Z tyłu dzieje się najmniej i nie podobają mi się tam światła LED. Na plus: spojler dachowy oraz kamera cofania ukryta w emblemacie – wszyscy producenci powinni stosować te rozwiązanie. Jest praktyczne i estetyczne. Z wyglądu bliżej mu do Tiguana niż Golfa. Testowana odmiana była pomalowana na biały kolor połączony z czarnym lakierem na dachu i lusterkach (opcja za 2 660 zł).

Volkswagen T-Roc Premium – wnętrze

Mniej entuzjazmu doznamy po otworzeniu drzwi i wejściu do środka. Pierwsze wrażenie nie jest dobre. We wnętrzu dominuje twardy plastik, nawet w górnej części deski rozdzielczej. Warto zaznaczyć, że wśród konkurencji Volkswagen nie jest wyjątkiem - np. Kia Stonic ma ten sam problem. Na szczęście spasowanie i ergonomia wnętrza są już godne emblematu na kierownicy. Materiały w tym modelu przypominają bardziej pozycjonowaną wciąż niżej w koncernie Skodę, niż Volkswagena. Już podczas pierwszych pokazów T-Roca dla dziennikarzy narzekano na średnią jakość materiałów we wnętrzu.

Z przodu każdy kierowca do ok. 190 cm wzrostu znajdzie odpowiednią pozycję za kierownicą (pod warunkiem zrezygnowania z opcjonalnego szklanego dachu (opcja za 4 460 zł). Nasz testowy egzemplarz był wyposażony w tą milą opcję optycznie rozjaśniające wnętrze, co skutkowało kilkoma centymetrami mniej nad głowami pasażerów. W drugim rzędzie siedzeń wygospodarowano wystarczająca ilość miejsca dla osób do ok. 180 cm wzrostu. Fotele są sprężyste i wygodne, ponadto w naszej odmianie dodatkowo obszyte czerwonymi szwami.

Pomimo bazowania na skróconej płycie podłogowej MQB Golfa, we wnętrzu nie czuć przestrzeni znanej właśnie z kompaktowego hitu VW. Tak samo jest z wielkością bagażnika wynoszącą według katalogu producenta 391 litrów z możliwością powiększenia do 1290 litrów. Przez wysoko umieszczoną podłogę i opadającą szybę, to właśnie w Golfie łatwiej wykorzystać przestrzeń bagażową.