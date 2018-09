Test Skoda Octavia RS 245 2.0 TSI DSG

Obecnie produkowana Skoda Octavia RS to najmocniejsza wersja Octavii, jaką kiedykolwiek wyprodukował czeski koncern. Niby to kompaktowe rodzinne auto, jednak z bardzo wyraźnym zacięciem sportowym, które na co dzień z jazdy daje wiele frajdy. Komu Skoda Octavia RS z 245-konnym silnikiem przypadnie do gustu?