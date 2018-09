Test Skoda Octavia RS 245 2.0 TSI DSG

Autor: DS

Skoda Octavia RS – historia modelu

Skoda Octavia produkowana jest nieprzerwanie od 1996 roku. Co prawda wcześniej również model Octavia był dostępny na rynku, jednak było to w latach 1959 – 1971. W 2000 r. przy okazji liftingu pierwszej generacji Octavii pojawił się model RS. Co interesujące, wówczas produkowany był wyłącznie w czterech kolorach: srebrnym, żółtym, czerwonym oraz czarnym. Od 2013 r. Skoda produkuje trzecią generację Octavii, która w 2016 r. doczekała się faceliftingu. Testowany egzemplarz Octavii 2.0 TSI 245 KM DSG, pochodzi z 2018 r. Do jego budowy użyto popularnej płyty podłogowej MQB znanej chociażby z Volkswagena Golfa i Jetty, Audi A3 czy Seata Leona.

Skoda Octavia to świetnie się sprzedający model na naszym rynku. Przestronne, rodzinne, bezpieczne i komfortowe auto otrzymało sportowy charakter. Nic więc dziwnego, że wersja RS oraz RS 245 również cieszą się sporym zainteresowaniem.

reklama reklama

Autor: DS

Skoda Octavia RS 245 KM – wygląd zewnętrzny

Nie sposób pomylić testowaną wersję ze zwykłą Octavią. Sportowego charakteru Octavii RS 245 nadaje czarny grill z logotypem RS, czarne obudowy bocznych lusterek, specjalne czarne 19-calowe felgi Xtreme, (dedykowane wyłącznie do tej wersji) z przebijającymi się czerwonymi zaciskami hamulcowymi oraz tylna klapa wyposażona dodatkowo w spoiler i logotyp RS. Poniżej dwie błyszczące, sportowe i oczywiście czarne końcówki wydechu. Wymiary Skody Octavii RS 245 są następujące: 4685 mm długości, 1184 mm szerokości oraz 1449 mm wysokości. W stosunku do swojej poprzedniej wersji została obniżona o 15 mm.

Podzielone przednie lampy LED nie wszystkim klientom przypadły do gustu, ja również nie jestem ich wielkim fanem.

Skoda Octavia RS 245 nie jest sedanem, nie jest również hatchbackiem… To liftback, czyli nieco zmodyfikowany hatchback z klapą i zintegrowaną szybą w jednym. Kąt tylnej szyby jest na tyle płaski, że obecna tam wycieraczka jest zbędna i gdybym się czepiał, to moim zdaniem trochę psuje jej sportowy wygląd.

Autor: DS

Skoda Octavia RS 245 KM – wnętrze

Już na pierwszy rzut oka widać, że również mamy do czynienia z wyjątkową wersją RS. Logo RS znajdziemy między innymi na kierownicy, wszystkich fotelach, dźwigni zmiany biegów i progach. W pierwszej kolejności na uwagę zasługują duże kubełkowe fotele zintegrowane z zagłówkami. Świetnie trzymają w zakrętach a przy tym są bardzo wygodne. Wykonane zostały z naturalnej skóry i alcantary. Oba przednie fotele z możliwością regulacji wysokości. Trójramienna kierownica bardzo dobrze leży w dłoniach - wykonana jest z dobrej jakości, perforowanej skóry.

Centralna deska rozdzielcza została dobrze rozplanowana i wykonana z dobrej jakości materiałów. W jej centralnej części umieszczono 8-calowy wyświetlacz Maxi-DOT, który służy do obsługi większości systemów dostępnych w aucie. Pozbawiony został manualnych pokręteł, jednak system „czyta” nasze ruchy i gdy zbliżymy rękę do wyświetlacza, szybko pojawi się dodatkowe menu.

Poniżej wyświetlacza znajdują się manualne przyciski i pokrętła do sterowania między innymi klimatyzacją oraz podgrzewaniem foteli. Poniżej pokręteł umieszczono łatwo dostępny slot USB. I to miejsce jest zdecydowanie lepsze niż chociażby w schowku pod klapką, jak w przypadku Skody Superb.

Dużą zaletą każdej Octavii jest dużo miejsca, zarówno do kierowcy jak i pasażerów podróżujących z tyłu. Co prawda kubełkowe fotele zajmują nieco więcej miejsca niż zwykłe, jednak nikt z pasażerów nie powinien narzekać na brak miejsca. Skoda Octavia posiada ogromny bagażnik o pojemności 590 litrów, a po złożeniu tylnych foteli otrzymujemy przestrzeń aż 1580 litrów. Przemyślane podwójne haczyki i schowki pomagają utrzymać w nim porządek. W bagażniku zmieści się pełnowymiarowe koło. Do dyspozycji jest też gniazdo 12 V.

Autor: DS

Skoda Octavia RS 245 KM – wyposażenie

Każda Octavia RS 245 posiada pakiet Black w standardzie, który nadaje jej zadziornego charakteru. W jego skład wchodzą: czarne listwy wokół okien, czarny grill, oraz czarne obudowy lusterek. W wersji kombi dodatkowo czarne relingi dachowe.

O nagłośnienie dba niezłe radio Bolero, sparowane standardowo z 8 głośnikami. Testowany model posiada nawigację Columbus (dopłata 5500 zł), oraz rozbudowany system audio niemieckiej firmy Canton wraz z 10 głośnikami i subwooferem.

Już w standardowej konfiguracji Skoda Octavia RS 245 wyposażona jest w ESP (stabilizacja toru jazdy), ABS (zapobieganie blokowaniu kół pod czas hamowania), MSR (optymalizacja przyczepności przy hamowaniu silnikiem), ASR (optymalizacja przyczepności podczas ruszania), EDS (elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego), HBA (hydrauliczny wspomagacz awaryjnego hamowania), DSR (podpowiedź ruchu kierownicy), RBS (osuszanie tarcz hamulcowych), MKB (hamulec antykolizyjny), XDS+ (kompensacja podsterowności na zakręcie) 7 poduszek powietrznych oraz światła LED zarówno z przodu (z funkcją AFS) oraz z tyłu.

Autor: DS

Skoda Octavia RS 245 KM – prowadzenie

Testowany egzemplarz przyspiesza od 0 do 100 km/h w 6,6 sekundy. To bardzo dobry wynik. Przykładowo Seat Leon Cupra R przyspiesza do 100 km/h w 5,7 sekundy, ale ma aż o 65 KM więcej. Volkswagen Golf GTI 2.0 TSI z tym samym silnikiem i skrzynią, potrzebuje 6,2 sekundy, aby rozpędzić się do 100 km/h, jest jednak nieco lżejszy. Ford Focus ST2 2.0 (250 KM) zrobi to o 1 sekundę szybciej, chodź od Octavii jest cięższy.

Skoda przede wszystkim jest autem komfortowym. Prowadzi się bardzo dobrze i co ważne jest dość ekonomiczna jak na moc, którą reprezentuje. Zawieszenie jest oczywiście sztywne, jednak bez przesady, bo nie jest to rasowy samochód sportowy. Autem podróżuje się dość przyjemnie. Nie sposób narzekać na wygodę. Dla maksymalnej przyjemności z podróżowania można eksperymentować z adaptacyjnym zawieszeniem. Do wyboru są tryby: Eco, Comfort, Normal, Sport oraz Individual. Testowany model posiada adaptacyjne zawieszenie, ale gdyby przyszło nam za nie zapłacić, to musielibyśmy dopłacić 3600 zł.

Najbardziej cieszą możliwości elektronicznego mechanizmu różnicowego z ograniczonym poślizgiem VAQ. Dzięki tej technologii błyskawicznie Octavia wyjeżdża z każdego zakrętu. Dostarczanie mocy na koło o zmniejszonym tarciu jest ograniczane a dodatkowo przekazane na drugie napędzane koło. Powoduje to bardzo efektywny rozkład mocy.

Na pokładzie jest również aktywny tempomat, który wspomaga naszą podróż aż do 210 km/h. Taka przyjemność dodatkowo kosztuje 3900 zł, ale możemy wybrać tańszą wersję oczywiście do niższej prędkości.

Wsiadając do takiego samochodu każdy ma na myśli oczywiście jazdę w trybie Sport. I słusznie. Wówczas Octavia potrafi bardzo wiele. Układ kierowniczy staje się sztywniejszy, skrzynia reaguje niemal błyskawicznie zrzucając nawet o 3-4 biegi, kiedy potrzebujemy zapasu mocy. Usłyszymy też inny dźwięk silnika… Inny, to znaczy sztuczny, ale znacznie przyjemniejszy niż w BMW. Niestety producenci przyzwyczaili konsumentów do głosowego wspomagania silnika poprzez system audio, ale Skodzie można to wybaczyć, dźwięk nie jest przesadzony a co najważniejsze, można go wyłączyć.

Przy codziennym użytkowaniu w cyklu mieszanym, spalanie w mieście nie powinno przekroczyć 10 l na 100 km. Octavia potrafi być ekonomiczna. Najszybciej kierowca odczuje mniejsze zużycie paliwa w trybie Eco. Co prawda Octavia reaguje wolniej, niż w trybie Sport, ale nie można powiedzieć, że to ospały tryb jazdy. Spali za to około 6 litrów na 100 km co jest wynikiem dość satysfakcjonującym.

Autor: DS

Skoda Octavia RS 245 KM – ceny

Ceny Skody Octavii RS 245 zaczynają się od 130 tys. zł w wersji liftback, a za wersję kombi przyjdzie nam dopłacić około 5 tys. zł. Skoda Octavia RS z silnikiem 2.0 TSI (245 KM) z manualną, sześciobiegową skrzynią biegów kosztuje 130 420 zł. Za ten sam model z automatyczną skrzynią (7-biegową) DSG musimy zapłacić 138 420 zł.

Ceny tańszej wersji Octavii RS o mocy 230 km zaczynają się od 116 tys. (manualna skrzynia). Ten sam model z automatyczną skrzynią biegów (6-biegowa) DSG będzie kosztował 124 860 zł.

Dla osób, które ponad wszystko cenią sobie ekonomię, do rozważenia pozostaje zakup Octavii RS z silnikiem diesla. Skoda Octavia 2.0 TDI (184 KM) z 6-biegową, manualną skrzynią kosztuje 119 090 zł. Ten sam model ze skrzynią automatyczną (również 6-biegową) kosztuje 127 100 zł. Warty uwagi jest model z napędem 4x4 połączony z automatyczną skrzynią (6-biegowa) DSG za 135 750 zł.

Zarówno Skoda Octavia RS jak i Skoda Octavia RS 245 już w podstawowych wersjach są bardzo dobrze wyposażone. Za dodatki do obu wariantów zapłacimy co do zasady takie same kwoty (z nielicznymi wyjątkami). Niestety wraz z dodatkowym wyposażeniem, szybko będzie wzrastać cena wybranego modelu, co oczywiście powoduje konieczność porównania z konkurentami, którzy co prawda w wyższej cenie, ale również mają sporo do zaoferowania. Testowany egzemplarz został bardzo dobrze wyposażony. Jego cena wynosi 178 820 zł. To sporo, jednak niektóre dodatki można uznać za zbędne. Jest więc pole manewru, aby kupić Skodę Octavię RS 245 sporo taniej niż testowany egzemplarz.

Skoda Octavia RS 245 Autor: DS

Skoda Octavia RS 245 KM – podsumowanie

Jeżeli od zawsze naszym marzeniem było posiadanie sportowego samochodu, ale jeszcze nie udało nam się go kupić mam dwa rozwiązania. Zbierać nadal pieniądze i z dużym prawdopodobieństwem go nie kupić lub zastanowić się nad zakupem Octavii RS.

Octavia RS 245 łączy zarówno zalety komfortowego, rodzinnego samochodu z szybkim, autem sportowym. Pamiętać trzeba, że jednak w tej sytuacji zawsze to będzie kompromis. Z jednej strony to auto, które świetnie spisze się w codziennej jeździe, z drugiej strony zapas mocy pozwala trochę poszaleć.

Skoda Octavia RS 245 KM – dane techniczne