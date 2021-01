Jak prowadzić auto zimą? Oto złote zasady!

Odśnieżanie samochodu: to pierwszy krok!

Czemu odśnieżanie samochodu jest tak ważne? Bo pokrywa zalegająca na nadwoziu z jednej strony ogranicza widoczność tobie, a z drugiej prószący się puch w czasie jazdy może ograniczyć widoczność innym użytkownikom drogi. Dlatego śnieg należy zrzucić nie tylko z szyb czy lusterek, ale praktycznie całego nadwozia - maski, dachu, drzwi czy klapy bagażnika.

Uważaj na wycieraczki. Jeżeli przymarzną, a ty postanowisz je oderwać na siłę, możesz uszkodzić pióra. Wtedy będą wymagać wymiany.





Prędkość zimą, czyli jaka?

Jedna z ważniejszych odpowiedzi na pytanie: "Jak prowadzić auto zimą?" dotyczy prędkości. Nie, to nie oznacza że zawsze masz jechać wolno. Pamiętaj jednak o dostosowywaniu szybkości jazdy do warunków na drodze i otoczenia. Gdy np. na drodze zalega duża ilość śniegu, a jedziesz uliczką osiedlową, zwolnij. Wtedy w razie wtargnięcia pieszego na jezdnię, będziesz miał czas na reakcję i miejsce na wyhamowanie.

Płynna jazda to klucz do sukcesu!

Płynna jazda to jeden z głównych wymogów eco-drivingu. Płynna jazda przydaje się jednak zimą. Jako że wyklucza mocne przyspieszenia i hamowania, minimalizuje też możliwość wystąpienia poślizgu w czasie jazdy.

Poślizg na mokrej nawierzchni: jak go unikać?

Jazda zimą to nie tylko śnieg i lód. Jazda zimą często oznacza też mokrą nawierzchnię. A ta jest tak samo niebezpieczna! "Na mokrej drodze może dojść do wytworzenie klina wodnego pomiędzy jezdnią a oponą, po którym auto zacznie się ślizgać i straci przyczepność – to tzw. aquaplanning. Zimowe ogumienie, bez uszkodzeń, o prawidłowym ciśnieniu i odpowiedniej wysokości bieżnika w połączeniu z dostosowanymi do warunków pogodowych stylem i prędkością jazdy zmniejsza ryzyko aquaplaningu i daje kierowcy większą pewność prowadzenia" – mówi Artur Posłuszny reprezentujący markę opon Yokohama w Polsce.

Podczas poślizgu wodnego warto stopniowo zwalniać pedał gazu. To zazwyczaj pozwala na odzyskanie przyczepności.

Jak prowadzić auto zimą? Stosuj zasadę 6 sekund!

Zasada 6 sekund odnosi się do odległości między autami. Znajdź nieruchomy punkt przy drodze i zacznij odliczać w momencie, w którym jadący przed tobą pojazd go minie. Ty powinieneś go minąć 6 sekund później. Czemu odległość jest taka ważna? "Nawet jeśli jedziesz wolno i masz opony zimowe, zatrzymanie się na śliskiej drodze zajmuje więcej czasu. Dlatego zwiększ odległość od poprzedzającego Cię auta do 6 sekund" – radzi Artur Posłuszny z Yokohamy.

Jedziesz pod górę? Nie przyspieszaj!

Śliska nawierzchnia i wysoka góra to nie są warunki, w których twoje auto będzie się czuło dobrze. Czemu podczas wjazdu na wzniesienie nie należy mocno dodawać gazu? Bo to spowoduje buksowanie kół i uniemożliwi wjazd. Prędkość możesz zwiększyć tak naprawdę dopiero przed samym szczytem góry. Jak zjeżdżać? Raczej wolno, nie na luzie i bez gwałtownego naciskania gazu lub hamulca.

Trudne warunki na drodze? Wyłącz zatem... tempomat!

Tempomat jest świetnym wynalazkiem. Mocno ułatwia jazdę po drogach szybkiego ruchu. Niestety odbiera też kierowcy kontrolę nad przyspieszaniem i zwalnianiem. A to w trudnych warunkach drogowych występujących zimą może potęgować ryzyko wystąpienia poślizgu. Dlatego w czasie intensywnych opadów śniegu lub lodu występującego na drodze, tempomat lepiej wyłączyć.

Warunki się pogarszają? Może czas na przerwę.

Intensywne opady śniegu, silny wiatr czy opady marznącego deszczu to nie są warunki sprzyjające do jazdy. W takim scenariuszu kierowca powinien zatem rozważyć przerwę - szczególnie podczas jazdy w trasie. Gdzie się zatrzymać? Miejsce powinno być bezpieczne. Na autostradzie najlepiej wybrać MOP, a na pozostałych drogach np. stację benzynową.

