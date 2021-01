Jak jeździć zimą z tylnym napędem? Mamy kilka rad!

Czy napęd na tył jest bezpieczny?

Oczywiście że jest. Pod warunkiem jednak, że kierowca zrozumie specyfikę jego działania, a do tego zastosuje się do podstawowych zasad. Bo to, że pojazd zachowuje się inaczej jak przy napędzie na przód czy 4x4, wcale nie znaczy że zachowuje się źle. Podstawy? Delikatne operowanie gazem i delikatne hamowanie. Lepiej hamować odpuszczając gaz lub za sprawą redukcji biegów (tzw. hamowanie silnikiem).

Warto pamiętać o tym, że współczesne auta z napędem RWD są pełne elektronicznych wspomagaczy. Te nie będą myśleć za kierowcę, ale mogą go wspierać w sytuacji uślizgu kół.





Napęd na tył: jak jeździć w autach RWD?

Podstawą w przypadku samochodu RWD, FWD czy AWD eksploatowanego zimą są oczywiście... opony zimowe. I warto pamiętać o ich montażu nie tylko w przypadku osi napędowej czy sterującej. Kluczowy jest pełen komplet! Poza tym kierowca powinien pamiętać o tym, że tylny napęd zwłaszcza w warunkach, w których na drodze zalega śnieg lub wilgoć sprzyja powstawaniu nadsterowności. Konieczne jest zatem uważniejsze dawkowanie gazu w przypadku pokonywania zakrętów czy ruszania. Przesadzenie z prędkością w zakręcie oznacza poślizg. Przekazanie zbyt dużej mocy w czasie ruszania może wiązać się z ugrzęźnięciem w kopnym śniegu.

Jak wyjść z poślizgu: tylny napęd ogranicza możliwości?

Napęd na tył w warunkach zimowych może przyspieszyć uślizg kół. Nie ogranicza jednak możliwości kierowcy. Co powinien zrobić? Gdy zauważy, że tylna oś ucieka, powinien na początek założyć kontrę (przy uślizgu w prawo skręca się kołami w prawo, a w lewo w lewo). Jeżeli to nie pomoże - bo na drodze zalega lód, warto z wyczuciem odjąć gazu. To często - a właściwie przy niższej prędkości - powoduje ustabilizowanie toru jazdy auta. Czasami pomocne może być też dodanie gazu - gdy poślizg wynika z nagłego zdjęcia nogi z pedału przyspieszenia w zakręcie.