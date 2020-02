Boczny podmuch wiatru. Zaskakujący i... groźny!

Karoseria samochodu to nie tylko oryginalna stylizacja. Bardzo ważnym aspektem designu jest bowiem aerodynamika. To za jej sprawą samochód może jeździć szybciej, ale też i oszczędniej. I choć prace nad opływowym kształtem nadwozia kosztują producentów setki milionów euro, w szczególny sposób skupiają się na przodzie i tyle sylwetki. Co zatem z linią boczną? Tutaj zaczynają się pewne problemy dla kierowców. Szczególnie w sytuacji, w której pogoda na zewnątrz staje się wietrzna, a bok pojazdu zaczyna pełnić rolę czegoś na kształt żagla wyłapującego podmuchy.

Otwarta przestrzeń to raz. Dwa uważaj na ekrany!

Na początek warto powiedzieć o tym, kiedy boczne podmuchy wiatru są najgroźniejsze. Przypadków takich jest kilka i zależną one od dwóch czynników. Pierwszym jest typ terenu. Boczny wiatr najmocniej odczuwają pojazdy poruszające się poza miastem - głównie w otwartej przestrzeni, czyli drogach otoczonych pustymi polami, ewentualnie na mostach. Poza tym boczne podmuchy wiatru mogą się okazać groźne wtedy, gdy auto wyjeżdża np. z lasu lub zza ekranu dźwiękowego. Po wyjechaniu na otwartą przestrzeń pojawia się bardzo silne uderzenie wiatru.

Drugim czynnikiem mającym wpływ na sposób działania podmuchów jest typ samochodu. Auta o niskim i opływowym nadwoziu oraz dużym rozstawie osi i kół - np. luksusowe limuzyny i coupe - zachowują się bardziej stabilnie nie tylko w dobrych warunkach drogowych, ale też w obliczu bocznego wiatru. Powiewy najmocniej oddziałują na samochody małe - segmentu A i B oraz minivany, vany oraz SUV-y. Czemu? Pojazdy tego typu zazwyczaj mają mocno ściętą linię boczną o dużej powierzchni oraz stosunkowo wysoko ustawiony środek ciężkości.

Boczny podmuch może zepchnąć auto na inny pas

Boczne podmuchy wiatru występują nieoczekiwanie, a skutki ich działania mogą być niezwykle groźne. W najlepszym wypadku silny i nagły podmuch sprawi, że kierunek jazdy samochodu zmieni się. Auto zostanie zepchnięte w okolice osi jezdni, ewentualnie na przeciwległy pas czy do rowu. W skrajnie niekorzystnym scenariuszu auto może zostać nawet „podcięte” i w efekcie przewróci się na jeden z boków. Poważne skutki działania podmuchów sprawiają, że kluczowa staje się reakcja kierowcy.

W jaki sposób reagować w czasie wystąpienia bocznego podmuchu wiatru? Podstawą jest oczywiście zachowanie spokoju przez kierującego. Im bardziej nerwową reakcję podejmie, tym większa jest szansa na to, że pęd powietrza doprowadzi do sytuacji niebezpiecznej. Gdy wiatr zaczyna spychać pojazd a pasa ruchu, kierowca trzymając kierownicę obydwiema rękami powinien założyć tzw. kontrę - tj. skręcić koło w przeciwnym kierunku do tego, w którym spycha go wiatr. W ten sposób będzie mógł korygować tor jazdy i przeciwdziałać sile powiewów powietrza.