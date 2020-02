Grip Control, czyli jak działa udawane 4x4 w Peugeotach

Śnieg - gdy kierowca ustawi pokrętło w tej pozycji, ESP zaczyna mocno pilnować przyczepności przednich kół. W razie pojawienia się najdrobniejszego uślizgu, układ wchodzi do akcji i dba o to, aby opony odzyskały kontakt z nawierzchnią. Tryb działa tylko do prędkości na poziomie 50 km/h.

Śnieg - gdy kierowca ustawi pokrętło w tej pozycji, ESP zaczyna mocno pilnować przyczepności przednich kół. W razie pojawienia się najdrobniejszego uślizgu, układ wchodzi do akcji i dba o to, aby opony odzyskały kontakt z nawierzchnią. Tryb działa tylko do prędkości na poziomie 50 km/h.