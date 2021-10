Jazda we mgle: o czym pamiętać? Zasad jest kilka!

Jazda we mgle ogranicza widoczność, a gdy kierowca nie widzi powinien... No właśnie co powinien? Sprawdźmy co mówią przepisy.

Jazda we mgle: co mówią o niej przepisy? Scenariuszy drogowych mogą być setki. Na drodze może być ślisko, może panować ciemność lub pojawić się mgła. Zachowanie w kluczowych z nich określają przepisy. Co mówią na temat jazdy we mgle? To tej kwestii odnosi się art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Te dwa zapisy prawne wskazują kierowcy jak powinien się zachować. Jazda we mgle i szczególna ostrożność Pierwszym z obowiązków kierowcy jest zachowanie szczególnej ostrożności. Mówi o tym pierwszy z wyżej wskazanych ustępów. Pojęcie to jest jednak niezwykle szerokie, bo pojawia się tak naprawdę przy każdym z drogowych zagrożeń – według przepisów zachowanie szczególnej ostrożności obowiązuje tak naprawdę... zawsze! W tym przypadku oznacza ono m.in.: Dostosowanie prędkości do warunków na drodze i widoczności. Gdy kierowca prawie nic nie widzi, powinien mocno zredukować prędkość – później zareaguje na ewentualne zagrożenia, zatem im wolniej będzie jechał, tym większa jest szansa, że uniknie np. wypadku. To raz. Dwa w czasie mgły nawierzchnia bywa śliska. O możliwości zareagowania na sytuację nagle wyłaniającą się z mgły decyduje nie tylko prędkość, ale i odstęp od poprzedzającego pojazdu. Im większy będzie, tym łatwiej będzie prowadzącemu wyhamować w sytuacji awaryjnej – gdy np. na drodze pojawi się zwierzę. Podczas jazdy we mgle włącz światła. Właściwe światła! Przepisy wskazują na jeszcze dwa obowiązki kierowcy w czasie jazdy we mgle. Pierwszym jest włączenie odpowiednich świateł – przede wszystkim mijania oraz dodatkowo przeciwmgłowych przednich jeżeli pojazd został w nie wyposażony. Światła drogowe są zabronione – są tak mocne, że odbijają się od kropelek wody zawieszonych w powietrzu. W efekcie kierowca zamiast widzieć więcej, widzi mniej. Jazda we mgle a wyprzedzanie Podczas jazdy we mgle lepiej jest unikać wyprzedzania. Jeżeli jednak kierowca już będzie musiał wykonać manewr – bo np. przed nim jedzie rowerzysta, powinien pamiętać o dość ważnym obowiązku nakreślonym przez przepisy. Poza obszarem zabudowanym powinien dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe w czasie wykonywania manewru. Jazda we mgle a światło przeciwmgielne tylne Kiedy używać świateł przeciwmgłowych tylnych? Przede wszystkim wtedy, gdy widoczność jest naprawdę minimalna – są bardzo intensywne i mogą oślepiać innych kierowców. Przepisy za granicę ich eksploatacji używają widoczność mniejszą niż 50 metrów – gdy tylko warunki się poprawią, należy je wyłączyć. Zobacz również: Czy można dostać mandat za jazdę bez butów?

