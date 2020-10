Skręcanie z wciśniętym sprzęgłem. Czemu jest groźne?

Dobry kierowca powinien dążyć do sytuacji, w której przez większą część jazdy autem porusza się na biegu. Czemu? Jazda na biegu pozwala lepiej kontrolować trakcję, a do tego przyspiesza możliwość podjęcia manewru w sytuacji zagrożenia. Zasady te - co warto podkreślić - nie dotyczą wyłącznie poruszania się po prostej, ale również zakrętów. Bo np. skręcanie z wciśniętym sprzęgłem może być naprawdę niebezpieczne. Powód jest bardzo prosty - samochód zachowuje się bezwładnie, jest bardziej podatny na wystąpienie poślizgu, a do tego kierowca ma mniejszą możliwość korekcji toru jazdy np. za sprawą mocy silnika.

Jak pokonywać zakręty? Technika jazdy dobrego kierowcy:

na początek należy dobrać prędkość do łuku, lekki łuk poza terenem zabudowanym można pokonać szybciej niż ostry w mieście, lepiej wejść w zakręt za wolno niż za szybko!

należy dokonać redukcji przełożenia i prędkości przed wejściem w zakręt,

należy uważnie kontrolować zachowanie pojazdu i reagować w razie wystąpienia zagrożenia,

kierowca może korygować tor jazdy za pomocą kierownicy i pedału przyspieszenia,

w zakręcie lepiej unikać mocnego hamowania - to może doprowadzić do poślizgu.