Czy można dostać mandat za jazdę bez butów? W teorii nie - takich zapisów nie ma w polskim prawie. W praktyce policjanci jednak jest to możliwe.

Jazda bez butów. Co na to przepisy?

Polskie przepisy dość dokładnie opisują specyfikację techniczną auta czy wymogi stawiane przed kandydatami na kierowców. Nawet słowem nie odnoszą się jednak do obuwia kierowcy. Czy to oznacza, że można prowadzić samochód bez butów? W czystej teorii tak. Ale czy należy prowadzić samochód bez butów? No i tu już zdania są podzielone. Rozwiązanie ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników.

Jazda boso: jakie są wady?

Przeciwnicy jazdy na boso powołują się na szereg argumentów. Przede wszystkim wskazują, że bosa stopa może się ślizgać na pedale. A to nie do końca prawda. Będzie się ślizgać w momencie, w którym jest mokra lub zapiaszczona - bo kierowca wsiadł do auta bezpośrednio po wizycie na plaży. W pozostałych przypadkach nie powinna. Poza tym można spotkać się z argumentem mówiącym o różnej sile nacisku - i to już akurat prawda. Do bosej stopy na hamulcu trzeba się przyzwyczaić - kilka pierwszych hamowań może być dość mocnych.

Zalety i zastrzeżenia podczas jazdy bez butów

Co na temat jazdy bez butów mówią zwolennicy rozwiązania? Powołują się przede wszystkim na argument, że zdjęcie butów w czasie długiej podróży pozwala odpocząć stopie i tym samym poprawia komfort kierowcy. Ciężko się z tym nie zgodzić. Poza tym osoby jeżdżące boso wskazują na jeszcze jeden czynnik - nigdy i pod żadnym pozorem nie można zostawiać zdjętego obuwia pod nogami - podczas gwałtownych manewrów może wpaść pod pedały i uniemożliwić hamowanie.

Czy można dostać mandat za jazdę bez butów?

Na koniec zasadnicze pytanie: czy można dostać mandat za jazdę bez butów? W taryfikatorze mandatów nie ma wykroczenia odnoszącego się do jazdy boso. To jednak jeszcze nie oznacza, że policjanci nie mogą wykorzystać innych zapisów. Jeżeli uznają, że jazda bez butów ich zdaniem tworzy zagrożenie dla bezpieczeństwa, mogą ukarać prowadzącego karą na podstawie art. 86. par 1. Kodeksu Wykroczeń. A ten zakłada mandat wynoszący od 200 do 500 zł.