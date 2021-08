Przyczyny wypadków na autostradzie. Co mówią statystyki?

Przyczyny wypadków na autostradzie? Dziś przyjrzymy się statystykom z polskich dróg. Na jakie nieprawidłowe zachowania kierowców wskazują?

Przyczyny wypadków na autostradzie? Statystyki nie pozostawiają złudzeń

W ciągu ostatnich dwóch dekad na polskich autostradach miało miejsce ponad 6 tysięcy wypadków. W ich wyniku zginęło prawie tysiąc osób, a 9 tysięcy zostało rannych. Główne przyczyny wypadków na autostradzie? To zdecydowanie zbyt duża prędkość, jazda na zderzaku i zmęczenie kierowcy. Ale to nie jedyne błędy prowadzących, które wyłaniają się z raportu przygotowanego przez Compensę i Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ramach 3. edycji akcji edukacyjnej Bezpieczna Autostrada.

Prędkość na autostradzie niedostosowana do warunków!

W ciągu ostatniej dekady aż 10 proc. wypadków na autostradzie wynikało z niedostosowania prędkości do warunków na drodze. Kierowcy są najwyraźniej przekonani, że droga jest przygotowana w taki sposób, że nawet w czasie deszczu czy mgły pozwala na rozwijanie dużych prędkości. A to niestety błąd. Bo identycznie jak na drodze krajowej, tak i na autostradzie szybkość jazdy należy zredukować zaraz po tym, jak pogorszą się warunki drogowe.

Bezpieczna odległość - kolejna bolączka

Niezachowanie bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu to wynik aż 20 proc. wypadków na autostradach. Powód? Jazda na zderzaku i nawet 140 km/h na liczniku muszą się skończyć zdarzeniem w sytuacji, w której auto przed nami musi nagle zacząć hamować - bo przed nim zdarzył się wypadek lub pojawił zator. A nagłe hamowanie w takim przypadku oznacza, że nie mamy zbyt dużo czasu na reakcję. Sytuację mają zmienić przepisy obowiązujące od 1 czerwca 2021 roku - nakładają na kierowcę obowiązek utrzymywania odległości od poprzedzającego pojazdu wynoszącej połowę prędkości.

Przyczyny wypadków na autostradzie? Zasypiamy na kierownicą

Na listę głównych przyczyn wypadków na autostradzie wpisać należy również zmęczenie. To powód aż 12 proc. zdarzeń. Czasami zaśnięcie za kółkiem wynika ze znużenia, a czasami zbyt długiej jazdy.

Kierowca musi być w dobrej formie - nadmierny stres, przemęczenie czy choroby negatywnie wpływają na bezpieczeństwo jazdy, m.in. obniżają koncentrację i refleks oraz wzmagają senność - zauważa Karolina Tworzydło z Compensy.

Problem ze zmianą pasa ruchu - kolejna przyczyna wypadków na autostradzie

8 proc. wypadków na autostradzie ma związek z nieprawidłową zmianą pasa ruchu. Kierowcy najczęściej popełniają błąd włączając się do ruchu lub rozpoczynając manewr wyprzedzania. O prawidłowej zmianie pasa ruchu należy szczególnie pamiętać na autostradzie. A wynika to z dużych prędkości rozwijanych przez kierowców - duża prędkość sprawia, że prowadzący ma mniejsze pole do reakcji i trudniej uniknąć mu zderzenia.