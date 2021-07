Wakacje 2021: wypadki nie poszły na urlop...

Wakacje 2021: wypadki niestety są nieodzownym elementem częstych wyjazdów Polaków. Jak wyglądają statystyki przygotowane przez Policję?

Wakacje 2021 i wypadki. Jak wygląda sytuacja na drogach?

Od początku wakacji 2021 na polskich drogach zdarzyło się 59 wypadków. Tylko w ciągu ostatniej doby miało miejsce 5 tego typu zdarzeń drogowych. Ile osób zginęło w wypadkach? W analizowanym okresie były 4 ofiary śmiertelne. Policja już po raz trzeci z rzędu będzie codziennie aktualizować te statystyki. Czemu? Chodzi o zwrócenie uwagi na skalę tragedii do jakich dochodzi na polskich drogach - także w czasie wakacyjnych wyjazdów, gdy pogoda jest idealna. W ten sposób funkcjonariusze chcą skłonić do refleksji użytkowników dróg, jak również zachęcić media do dyskusji na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wakacje 2021 i wyjazd samochodem. O czym pamiętać?

No dobrze, a więc co kierowca jadący na wakacje może zrobić ze swojego punktu widzenia, aby zadbać o bezpieczeństwo swoje i swoich pasażerów? Poniżej przygotowaliśmy listę porad.