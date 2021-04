Szczepienie przeciwko Covid-19 a samochód

Każdego dnia w Polsce od kilkudziesięciu do nawet przeszło 200 tysięcy osób jest szczepionych przeciw Covid-19. Czy pacjenci ci mogą pojawić się w punkcie szczepień własnym autem? Czy po podaniu szczepionki będą w stanie wrócić autem do domu? To postanowiliśmy sprawdzić. A więc jak brzmi odpowiedź? Niestety nie jest do końca jednoznaczna.

Czy mogę prowadzić samochód po szczepieniu?

Co do zasady, preparaty uodparniające na Covid-19 nie mają wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów - lub ten wpływ jest marginalny. A to by oznaczało, że pacjent może prowadzić samochód po szczepieniu. Do informacji tej nie należy jednak podchodzić całkowicie bezrefleksyjnie. Powód? Może się bowiem okazać, że u zaszczepionego pojawią się niepożądane odczyny poszczepienne. Jeżeli wystąpi u niego ból mięśni lub głowy, może się okazać że nie będzie chciał zasiąść za kółkiem.

reklama reklama



Na szczepienie samochodem. Pamięta o…

A więc jak jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie: "Czy mogę prowadzić samochód po szczepieniu?" Co do zasady szczepionka nie powoduje, że nie można prowadzić auta. Lepiej jednak zabrać na wizytę w przychodni zastępczego kierowcę. Tak na wszelki wypadek - aby nie ryzykować chwilowej utraty uwagi i kolizji.