Jazda samochodem przy silnym wietrze. Jak się zachować?

Producenci współczesnych pojazdów bardzo mocno pracują nad właściwościami aerodynamicznymi nadwozi. To jednak nie oznacza, że silne podmuchy wiatru występujące zarówno zimą, jak i podczas letnich burzy nie mają wpływu na zachowanie się pojazdu na drodze. Powiewy mogą np. zmienić kierunek jazdy lub przepchnąć pojazd z jednego pasa na drugi, ewentualnie do rowu. W skrajnym przypadku są zatem ekstremalnie niebezpieczne! Co warto zaznaczyć, im większy i wyższy jest samochód, tym bardziej podatny staje się na działanie podmuchów wiatru.

Jazda samochodem przy silnym wietrze - o czym pamiętać?

staraj się jechać wolniej, będziesz miał więcej czasu na reakcję - np. gdy zauważyć gałąź zwaloną na drogę, wolniej jadące auto jest bardziej stabilne - wiatr nie jest w stanie tak łatwo wytrącić go z prawidłowego toru jazdy,

trzymaj obydwie ręce na kierownicy, jazda samochodem przy silnym wietrze to nie tylko konieczność szybkiego reagowania, ale i stabilność wykonywanych manewrów, staraj się wykonywać manewry w taki sposób, aby równoważyć siłę wiatru,

skręty kierownicą wykonuj jednak delikatnie i z wyczuciem,

ogranicz używanie hamulców do minimum, hamowanie zmniejsza przyczepność, a mniejsza przyczepność oznacza większą podatność na podmuchy wiatru,

jeżeli jazda samochodem przy silnym wietrze sprawia, że czuje się niepewnie, zatrzymaj pojazd, pamiętaj o tym, aby znaleźć bezpieczne miejsce na postój, bezpieczne miejsce na postój to takie, które znajduje się poza obrębem drogi , a dodatkowo nie ma w jego sąsiedztwie np. drzew czy linii wysokiego napięcia.