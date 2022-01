Co odwołuje znak zakaz zatrzymywania się i postoju? Przepisy wskazują wyraźnie, że... m.in. najbliższe skrzyżowanie. Jest jednak więcej przypadków.

Znak zakaz zatrzymywania się i postoju: co trzeba wiedzieć?

Jednymi z ważniejszych znaków zakazu są tablice B-36 i B-35. Co one oznaczają? Definicje są dość proste do wyjaśnienia:

znak B-36 "Zakaz zatrzymywania się" – nie ma możliwości unieruchomienia pojazdu w danym miejscu, kierowca nie może zatrzymać auta (ani w celu wysadzenia pieszego, ani parkowania).

znak B-35 "Zakaz postoju" – unieruchomienie pojazdu za znakiem niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego nie może trwać dłużej niż minutę, czyli kierowca może zatrzymać się w celu wysadzenia pieszego, ale nie może zaparkować auta.

Co odwołuje znak zakaz zatrzymywania się i postoju?

Znaki B-36 "Zakaz zatrzymywania się" i B-35 "Zakaz postoju" w pierwszej kolejności odwołuje szereg tablic. Na listę wpisać można m.in.:

tabliczka T-3a z napisem koniec pojawiająca się pod znakiem zakazu,

tabliczka T-25c ze strzałką skierowaną do dołu,

znak B-42 "Koniec zakazów".

Co odwołuje znak zakaz zatrzymywania się i postoju? To też... skrzyżowanie

Pomijając dodatkowe tablice, znak zakaz zatrzymywania się i postoju odwołuje też np. skrzyżowanie. W sytuacji, w której kierowca je minie, a tablica zakazująca nie zostanie za nim powtórzona, przestaje obowiązywać. W tym punkcie warto zrobić jednak dwa obostrzenia. Po pierwsze nie każde połączenie dróg jest skrzyżowaniem. Po drugie w odległości 10 metrów od skrzyżowania zatrzymanie pojazdu i tak jest zabronione.

Czym tak właściwie jest skrzyżowanie?

Według przepisów Prawa o ruchu drogowym skrzyżowanie to przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, lub stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze.