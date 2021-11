Czy skrzyżowanie odwołuje znaki ostrzegawcze? Czasami tak, ale nie zawsze. Bo ich specyfika sprawia, że czasami obowiązują na dłuższych odcinkach.

Znaki ostrzegawcze: co musisz o nich wiedzieć?

Pierwsze pytanie brzmi: do czego służą znaki ostrzegawcze? Przede wszystkim mają informować kierowcę o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo. Ostrzegają, ale też stanowią wiadomość mówiącą o tym, że prowadzący powinien dostosować swoje zachowanie do zmieniających się warunków ruchu drogowego głównie poprzez zachowanie szczególnej ostrożności.

Czy skrzyżowanie odwołuje znaki ostrzegawcze?

Znaki ostrzegawcze umieszcza się w odległości od 50 do 300 metrów. Ostateczna wartość zależy od dopuszczonej prędkości jazdy. Na drogach z limitem do 60 km/h odległość wynosi od 50 do 100 metrów. Na drogach z limitem powyżej 60 km/h odległość wynosi od 150 do 300 metrów. Czy skrzyżowanie odwołuje znaki ostrzegawcze? Może tak być. Szczególnie jeżeli mówimy o znaku ostrzegawczym dotyczącym skrzyżowania – np. znak A-5 "Skrzyżowanie dróg" czy znak A-6a "Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach".

Kiedy skrzyżowanie nie odwołuje znaków ostrzegawczych?

Nie zawsze skrzyżowanie odwołuje znaki ostrzegawcze. Dzieje się tak w przypadkach, w których dotyczą one innych przeszkód, które nie mają nic wspólnego ze skrzyżowaniami – chociażby serii ostrych zakrętów, nierównej drogi, zwężenia jezdni, ruchomego mostu, śliskiej nawierzchni czy robót drogowych. Znaki ostrzegawcze nie obowiązują też do skrzyżowania w przypadku, w którym zostały wyposażone w tabliczkę wskazującą długość odcinka, na którym występuje niebezpieczeństwo. Czasami tabliczka może też wskazywać odległość od miejsca niebezpiecznego.