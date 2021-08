Niezatrzymanie się przed przejazdem kolejowym: jaki mandat oznacza? To zależy od kwalifikacji wykroczenia przez policjanta.

Jak się zachować przed przejazdem kolejowym?

Samochód nie ma praktycznie żadnych szans w zderzeniu z pociągiem. Dlatego na przejeździe kolejowym należy zachować szczególną ostrożność. Co to oznacza? W sytuacji, w której przejazd nie ma zapór, a dodatkowo jest przed nim ustawiony znak "STOP", kierowca musi bezwzględnie zatrzymać się. Czy prowadzący stosują się do tego wymogu? Niestety, ale nie. Bo przecież wjeżdżając na przejazd mają dobrą widoczność...

Niezatrzymanie się przed przejazdem kolejowym. Jaki mandat?

Niezatrzymanie się przed przejazdem kolejowym nie tylko zagraża bezpieczeństwu jazdy, ale przede wszystkim stanowi wykroczenie. Gdy policjant zakwalifikuje czyn jako zignorowanie znaku B-20 "STOP", kierowca otrzyma mandat o wartości 100 zł. Dodatkowo do jego konta dopisane zostaną 2 punkty karne. To jednak nie koniec...

Niezatrzymanie się przed przejazdem kolejowym. Jakie wykroczenia?

Niezatrzymanie się przed przejazdem kolejowym może też zostać zakwalifikowane jako spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. To wykroczenie będzie kosztować kierowcę nawet 500 złotych. Poza tym czyn jest obwarowany 6 punktami karnymi. Jakie jeszcze wykroczenia popełniają kierowcy? Omijają półrogatki - jeżeli przejazd jest w nie wyposażony. W takim przypadku mandat to 300 zł i 4 punkty karne. Za wyprzedzanie aut stojących przed przejazdem oznacza karę o wartości 250 zł.