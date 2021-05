50 km/h przez całą dobę: od kiedy nowe przepisy?

50 km/h przez całą dobę: od kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy? Ich wejście w życie zostało określone na 1 czerwca. Czy posypią się mandaty?

50 km/h przez całą dobę: od kiedy? Już od 1 czerwca!

W chwili obecne stan prawny jest taki, że w godzinach 5:00 - 23:00 kierowcy w terenie zabudowanym mogą poruszać się z prędkością 50 km/h. Między godziną 23:00 a 5:00 dopuszczalna szybkość jazdy rośnie do 60 km/h. 1 czerwca 2021 roku w życie wejdą jednak zapisy pakietu deregulacyjnego dla kierowców i zmienią one dopuszczalną prędkość w mieście. W jaki sposób? Ujednolicą limit - teraz przez całą dobę będzie on wynosił 50 km/h. I kierowcy powinni o tym pamiętać, bo sytuacja naraża ich na mandat karny w razie kontroli drogowej.

50 km/h przez całą dobę: uważaj na mandaty za prędkość!

Kierowca, który 1 czerwca 2021 roku po godz. 23:00 będzie jechał dokładnie 60 km/h, naraża się na mandat za prędkość wynoszący 50 zł. Kara jest zatem symboliczna. Gdy jednak prowadzący będzie jechał już np. 61 czy 62 km/h, mandat wyniesie od 50 do 100 zł, a do tego do jego konta dopisane zostaną dwa punkty karne. Ograniczenie prędkości w nocy ma znaczenie także dla tych kierowców, którzy korzystając z nocnej pustki na drogach, chcą sprawdzić swoje auto. Mogą oni łatwiej stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Do 1 czerwca granicą jest 110 km/h. Po 1 czerwca granica obniży się do 100 km/h.