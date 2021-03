Elektryk na buspasie: dotyczy go sygnalizator dla autobusów?

Czy elektryk na buspasie może stosować się do sygnalizatora dla autobusów?

Dziś zajmiemy się elektrykami na buspasie. Jakie są wątpliwości? Te dotyczą sygnalizatorów, a konkretnie sygnalizatorów dedykowanych środkom transportu miejskiego poruszających się buspasami. I interpretacja przepisów nie jest korzystna dla właścicieli e-aut. Jak wygląda? Opiszemy to poniżej.

Elektryk na buspasie: a co z sygnalizatorami dla autobusów?

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych miała kilka zadań. Jednym z nich było przygotowanie dla kierowców samochodów elektrycznych serii ułatwień poruszania się w mieście. Przykład? Art. 148a zakłada, że do dnia 1 stycznia 2026 roku elektryk może się pojawić na buspasie bez żadnych konsekwencji. Nie wiąże się to z mandatem dla osoby siedzącej za jego kierownicą. I o ile treść przepisu wprowadzonego w życie w roku 2018 stanowi dla właściciela samochodu elektrycznego dobrą informację, ustawodawca nie pomyślał o wszystkim. Zapomniał bowiem o... sygnalizatorze!

Elektryk na buspasie: pas tak, sygnalizator nie!

Bardzo często jest tak, że gdy buspasy są przecinane skrzyżowaniami, otrzymują dedykowane sygnalizatory - mowa o sygnalizatorach SB z sygnałami dla kierujących autobusami. Jaki jest cel ich ustawienia? Mają pozwolić kierowcy autobusu ruszyć wcześniej - tak żeby mógł np. łatwiej włączyć się do ruchu lub skręcić na najbliższym skrzyżowaniu w lewo. Niestety zapisy ustawy o elektromobilności w żaden sposób nie odnoszą się do tego typu świateł. A to oznacza mniej więcej tyle, że kierowca elektryka na buspasie może ruszyć dopiero wtedy, gdy zielone światło pojawi się na standardowym sygnalizatorze (oznaczenia od S-1 do S-3).

Elektryk na buspasie: hamulcowy dla transportu miejskiego

Elektryk na buspasie przez niedopatrzenie ustawodawcy mógłby stać się zatem hamulcowym ruchu autobusów. Mimo iż środki transportu miejskiego mogłyby ruszyć - bo sygnalizator SB daje im taką możliwość, muszą czekać aż na sygnalizatorze dla pozostałych użytkowników ruchu drogowego zapali się światło zielone - dopiero wtedy ruszy bowiem ustawiony przed nimi samochód elektryczny.

Elektryk na buspasie: prawo swoje, interpretacja... swoje!

Przepisy nie pozwalają kierowcom samochodów elektrycznych stosować się do sygnałów dawanych przez sygnalizatory SB - to nie ulega wątpliwościom. Z drugiej strony takie podejście nie jest zgodne z zasadami logiki - tamują bowiem ruch środków transportu miejskiego. Jak zatem przepisy należy interpretować? Choć nie jest to zapisane wprost, policja uważa że skoro właściciele e-aut mają uprawnienia do jazdy buspasami, powinni korzystać z sygnalizatorów dla autobusów - oczywiście przy zachowaniu ostrożności.