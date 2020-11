Pierwszeństwo pieszych na pasach 2021 r. Co oznaczają zmiany?

Pierwszeństwo pieszych 2021 r. Jakie będą nowe zasady?

Pierwszeństwo pieszych na pasach zostanie rozszerzone. Powód? Chodzi o zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i zapewnienie lepszej ochrony najsłabszym użytkownikom dróg. Projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym zakłada wprowadzenie do przepisów dwóch zapisów.

kierowca będzie musiał ustąpić pierwszeństwa nie tylko pieszym przechodzącym przez jezdnię, ale i tym, którzy dopiero wchodzą na przejście dla pieszych,

kierowca w bezpośredniej odległości od przejścia dla pieszych będzie musiał zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego.

Pomijając nowelizację, kierowca oczywiście nadal będzie musiał zachować podczas dojeżdżania do przejścia dla pieszych szczególną ostrożność.





Pierwszeństwo pieszych na pasach: nowe obowiązki pieszych!

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym nakłada jednak obowiązki nie tylko na kierowców. Także i piesi będą musieli zastosować się do nowych zasad. Co to tak właściwie oznacza? Tak naprawdę trzy dodatkowe zapisy:

pieszy będzie musiał zachować szczególną ostrożność nie tylko podczas przechodzenia przez jezdnię, ale i w czasie wchodzenia na przejście,

pieszy będzie musiał zwiększyć uwagę - tak żeby mógł ocenić sytuację na drodze i dostosować swoje zachowanie do sytuacji,

pieszy nie będzie mógł korzystać z telefonu komórkowego lub urządzeń upośledzających prawidłową percepcję (szczególnie wzrokową) w czasie wchodzenia na jezdnię i przechodzenia przez jezdnię.

Pierwszeństwo dla pieszych przed przejściem. Kiedy przepisy wejdą w życie?

Pierwszeństwo dla pieszych przed przejściem to zagadnienie, które miało pierwotnie wejść w życie już w lipcu. Stosowne przepisy nie zostały jednak przegłosowane. Jaki teraz będzie los nowelizacji? Na razie nie wiadomo. Szczególnie że nowe zapisy w formie projektu zostały na razie przyjęte przez rząd. Ich wejście w życie będzie możliwe 14 dni po ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.