Zielona strzałka a linia zatrzymania. Gdzie zatrzymać auto?

Zielona strzałka, czerwone światło. Czy można jechać?

Zielona strzałka warunkowa została stworzona po to, aby wspomagać rozładowywanie ruchu w miastach. Jaką pełni rolę? Kierowca pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa wszystkim innym użytkownikom drogi, może skręcić w prawo pomimo wyświetlania przez sygnalizator światła czerwonego. Aby prawidłowo wykonać skręt w prawo na mocy zielonej strzałki, konieczne jest zatrzymanie pojazdu - nie wolne toczenie się, a zatrzymanie!

Zielona strzałka: gdzie trzeba się zatrzymać?

Zielona strzałka w prawo jest strzałką warunkową. A to oznacza, że wymusza na kierowcy obowiązek zatrzymania się - po to, aby upewnił się, że może skręcić bez wymuszania pierwszeństwa na innych użytkownikach drogi. Gdzie trzeba się zatrzymać przy zielonej strzałce? To dobre pytanie. W pierwszej kolejności ustawodawca wskazuje linię zatrzymania. Jeżeli ta nie zostanie jednak wyznaczona, auto powinno stanąć przed sygnalizatorem, ewentualnie przed pasami dla pieszych.





Zielona strzałka do skrętu w prawo. Ile wynosi mandat?

Wysokość mandatu za brak zatrzymania się przed zieloną strzałką do skrętu w prawo zależy w dużej mierze od interpretacji funkcjonariusza policji. Może on bowiem wypisać mandat o wysokości 100 złotych i wlepić 1 punkt karny za samo niezatrzymanie się lub uznać wykroczenie za wjechanie na skrzyżowanie na czerwonym świetle. A wtedy grzywna sięgnie od 300 do 500 złotych. Ilość punktów karnych wyniesie 6.