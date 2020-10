Zasada prawej ręki: co oznacza i kiedy ją stosujemy?

Jak działa zasada prawej ręki? Prościej się nie da!

Obecnie większość skrzyżowań posiada znaki drogowe. Jeszcze dwie czy trzy dekady temu tak jednak nie było. Osiedlowe uliczki co do zasady łączyły się ze sobą równorzędnie. Co wtedy? Wtedy pierwszeństwo przejazdu określa właśnie zasada prawej ręki. Na czym polega? Kierowca dojeżdżając do skrzyżowania musi sprawdzić których użytkowników ruchu posiada po prawej stronie. I wszystkie te pojazdy wjeżdżają na skrzyżowanie przed nim. Tylko tyle i aż tyle.

Zasada prawej ręki oznacza mniej więcej tyle, że pierwszeństwo mają ci użytkownicy drogi, którzy znajdują się po naszej prawej stronie.





Gdzie obowiązuje zasada prawej ręki?

Jak już wspominałem, zasada prawej ręki obowiązuje przede wszystkim wszędzie tam, gdzie krzyżują się drogi, a skrzyżowania nie są oznakowane znakami (przy czym nie dotyczy to np. spotkania drogi asfaltowej z gruntową). Tym samym zasada prawej ręki dotyczy parkingów, uliczek osiedlowych czy rond bez znaku ustąp pierwszeństwa ustawionego przed wjazdem. To jednak nie koniec, bo na zasadzie prawej ręki w niektórych przypadkach oparte jest np. pierwszeństwo na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. Przykład? To w jej głos samochody skręcające w prawo mogą wykonać manewr przed tymi, które jadą w lewą stronę.