Co ma pierwszeństwo znaki czy światła?

Odpowiedź na to pytanie wynika już z pierwszych godzin spędzonych na teoretycznej części kursu na prawo jazdy. Nadrzędna jest oczywiście sygnalizacja świetlna. To ona w pierwszej kolejności wyznacza zasady, w oparciu o które odbywa się ruch samochodów na skrzyżowaniu. Jeżeli świateł nie ma lub są one wyłączone, regulowaniem przejazdu pojazdów zajmują się znaki drogowe.

Znaki i światła - to jednak nie koniec...

Pomijając sygnalizację świetlną i znaki drogowe są też inne metody określenia zasad ruchu obowiązujących na skrzyżowaniu. Przykład? Idealnym jest chociażby policjant kierujący ruchem czy zasada prawej ręki. Funkcjonariusze pojawiają się w ruchu aby rozładować nadmierny ruch lub w miejscu wystąpienia wypadku. Zasada prawej ręki obowiązuje z kolei głównie na małych skrzyżowaniach osiedlowych.





