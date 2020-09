Linie pojawiające się na drodze nie tylko wyznaczają pasy ruchu, ale też pokazują w jaki sposób na danym odcinku mogą zachować się kierowcy. Przykład? Ten dotyczy chociażby tego czy linia jest przerywana, czy ciągła. Co oznacza linia ciągła? Kierowca nie może na nią nawet najechać, a co mówić o jej przekroczeniu. W efekcie odpowiedź na pytanie "Czy można wyprzedzać na podwójnej ciągłej?" jest dość oczywista i brzmi: nie. Oczywiście jak to bywa w polskim systemie prawnym, od każdej zasady są wyjątki. W tym przypadku mamy dwa.

Czy można wyprzedzać na podwójnej ciągłej? Czasami tak…

Pierwszy wyjątek pozwalający na przekroczenie linii ciągłej dotyczy właściwie nie tyle wyprzedzania, co bardziej omijania. Bo kierowca ma prawo najechać na linię w sytuacji, w której z uwagi na warunki ruchu zostanie do tego zmuszony. Przykład? Stanie się tak wtedy, gdy na jezdni pozostawiona zostanie popsuta ciężarówka, ewentualnie na danym pasie ruchu dojdzie do zdarzenia drogowego i zostanie on zamknięty.





Na podwójnej ciągłej można wyprzedzić w jeszcze jednym przypadku. I dotyczy on rowerzystów. Odstępstwo to nie jest jednak bezwarunkowe. Bo aby kierowca mógł wykonać manewr, musi dochować jeszcze dwóch obowiązków. Po pierwsze powinien zachować wymagany przepisami metrowy odstęp od cyklisty. Po drugie w czasie wyprzedzania nie może ani najechać na linię, ani jej przekroczyć.

Wyprzedzanie na podwójnej ciągłej: mandat jest wysoki!

Kierowca, który nie wytrzyma np. jazdy z prędkością 20 km/h za maszyną rolniczą i postanowi ją wyprzedzić na podwójnej ciągłej, powinien liczyć się z konsekwencjami. Jak te wyglądają? Jeżeli wykroczenie zostanie wykryte przez patrol policji, prowadzący zostanie ukarany mandatem karnym o wartości 200 złotych. A to nie koniec, bo jednocześnie do jego konta zostanie dopisanych 10 punktów karnych.