Strefa ruchu: parkowanie dotyczą zasady ogólne

Przepisy o ruchu drogowym regulują kwestię poruszania się po drogach. Odnoszą się jednak w głównej mierze do dróg publicznych. Poza nimi obowiązują tylko wtedy, gdy zachodzi taka konieczność. Co to oznacza? Na parkingu przed blokiem lub na uliczkach osiedlowych kierowcy mogą parkować samochody praktycznie dowolnie. Chyba że ich zarządca oznaczy odcinek znakiem D-52 "Strefa ruchu". Co to oznacza? To oznacza, że przepisy na tej drodze obowiązują w pełni. W efekcie prowadzący musi się stosować do zapisów związanych z wyznaczaniem miejsc parkingowych czy zakazem zatrzymywania się.

Strefa ruchu: parkowanie - gdzie jest dozwolone?

przede wszystkim na wyznaczonych do tego celu miejscach parkingowych, miejsca takie są oznakowane znakiem D-18 "Parking", przy czym za pomocą dodatkowej tabliczki wyznaczony jest sposób parkowania,

w miejscach, które nie są obwarowane znakiem B-35 "Zakaz postoju" lub B-36 "Zakaz zatrzymywania się".

Strefa ruchu: parkowanie może oznaczać mandat!

Bardzo ważne w zapisach o strefie ruchu jest to, że policjanci mogą podejmować w jej ramach interwencje bez zgłoszenia. Co to oznacza? Jeżeli podczas rutynowego patrolu zauważą źle zaparkowany samochód, mają prawo zostawić za jego wycieraczką wezwanie - a to z automatu oznaczające mandat. W jakich przypadkach tak właśnie się stanie? Głównie wtedy, gdy pojazd zostanie pozostawiony pod znakiem zakazu. Z mandatem musi się liczyć także ten kierowca, który pozostawi samochód na miejscu dla niepełnosprawnych, ale nie ma do tego uprawnień.