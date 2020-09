Strefa zamieszkania: przepisy sprzyjają pieszym!

Prawo o ruchu drogowym dość jasno precyzuje definicję strefy zamieszkania. To obszar, który obejmuje drogi publiczne i inne drogi, na którym obowiązują zmienione zasady ruchu. Co to ma na celu? Jako że strefy zamieszkania wyznacza się przede wszystkim w obrębie osiedli mieszkaniowych, ewentualnie ścisłych centrów miast, chodzi o zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa osób zamieszkujących na danym terenie, a w tym w szczególności dzieci.

Bardzo ważny dla strefy zamieszkania jest fakt, że zarówno wjazd do niej, jak i wyjazd musi być wyznaczony właściwym znakiem drogowym: tj. D-40 "Strefa zamieszkania" i D-41 "Wyjazd ze strefy zamieszkania". Poza tym teren ten ma kilka innych cech charakterystycznych. Przykład? Zarządca ma obowiązek wyznaczania miejsc parkingowych za pomocą znaków pionowych i poziomych, w ramach strefy ruchu nie pojawiają się przejścia dla pieszych, a w zamian montuje się dużo progów spowalniających.





Strefa zamieszkania: przepisy wskazują że: