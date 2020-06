Ograniczenie prędkości pod znakiem miejscowości. Co to oznacza?

Ograniczenia prędkości są kluczowe dla kierowców. Stosowanie się do nich chroni przed mandatem, a nawet utratą prawa jazdy. W jaki sposób drogowcy je wyznaczają? W pierwszej kolejności na podstawie zasad generalnych - tj. przepisów mówiących np. o tym, że maksymalna prędkość w terenie zabudowanym to 50 km/h. Po drugie kluczem do sukcesu stają się znaki - te albo podwyższają, albo obniżają limit prędkości. Co jednak w sytuacji, w której ograniczenie prędkości nie jest znakiem samodzielnym, a występuje pod znakiem miejscowości? To niezwykle kluczowa informacja.

Ograniczenie prędkości a znak miejscowości

W takim przypadku przepisy mówią jasno: ograniczenie prędkości pod znakiem miejscowości obowiązuje na terenie całej gminy czy miasta. W ten sposób tworzone jest coś na kształt strefy z ograniczeniem prędkości. Jak zmienić limit na terenie miejscowości prędkości? Kierowca będzie mógł nieco przyspieszyć, ewentualnie zostanie zmuszony do zredukowania szybkości jazdy wtedy, gdy napotka kolejny znak zmieniający dozwoloną prędkość. Ten będzie jednak obowiązywał wyłącznie do następującego po nim skrzyżowania. Kiedy ograniczenie prędkości pod znakiem miejscowości zostaje odwołane? Zawsze wtedy, gdy samochód opuści miejscowość - o czym zostanie poinformowany stosowną tablicą.