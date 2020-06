Zielona strzałka: skręt warunkowy w przepisach drogowych

Jednym z aktów prawnych regulujących kwestię zielonej strzałki jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U.2002.170.1393). W art. 96 jest mowa o tym, że "nadawany przez sygnalizator S-2 sygnał czerwony wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki oznacza, że dozwolone jest skręcanie w kierunku wskazanym strzałką w najbliższą jezdnię na skrzyżowaniu."

Bardzo ważne jest to, że zielona strzałka umieszczona w dolnej części sygnalizatora S-2 (pokazującego sygnał czerwony), daje możliwość skręcenia warunkowego. Co to oznacza? Mniej więcej tyle, że kierowca najpierw musi się upewnić, że nie utrudni ruchu i nie ograniczy pierwszeństwa przejazdu tym użytkownikom drogi, którzy na danym skrzyżowaniu mogą korzystać z zielonego światła. Mowa w szczególności o pojazdach jadących drogą poprzeczną oraz pieszych. W jaki sposób kierowca przed skorzystaniem z zielonej strzałki powinien ustąpić pierwszeństwa? Jest zobligowany do zatrzymania się przed sygnalizatorem, ewentualnie linią zatrzymania.





Zielona strzałka: skręt warunkowy w przepisach - krok po kroku