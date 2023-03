Ilość kolizji maleje. I liczby są znaczące

Na początek dobre wiadomości. Na polskich drogach odnotowuje się coraz mniej kolizji i wypadków. Wg danych pochodzących z sewik.pl od 2018 roku jest ich mniej o ponad 83 tys., a w porównaniu do ubiegłego roku prawie 62 tys. mniej.

Kierowcy wykupują nie tylko OC. Coraz chętniej decydują się też na AC

Z danych KNF wynika, że w 2021 roku średnio co czwartej obowiązkowej polisie komunikacyjnej OC odpowiadało dobrowolne ubezpieczenie autocasco. Ten współczynnik regularnie rośnie. Nic w tym dziwnego, wzrasta wartość pojazdów posiadanych przez kierowców, a także koszty ich napraw. Sytuację tę dodatkowo wzmaga ograniczona produkcja nowych samochodów ze względu na problemy z wytwarzaniem podzespołów, do których brakuje surowców.

Kolizji mniej, ale likwidacja szkód coraz droższa Kolizji mniej, ale likwidacja szkód coraz droższa... Materiały prasowe Rankomat.pl

Czemu AC zyskuje na popularności w Polsce?

W świeżo opublikowanym raporcie Polskiej Izby Ubezpieczeń „Wpływ ubezpieczeń na polską gospodarkę i społeczeństwo” opisano przypadek, w którym kierowca najechał na tył naczepy pojazdu poprzedzającego, w wyniku czego doszło do znacznych uszkodzeń obu pojazdów. Oczywiście szkody powstałe na naczepie pokryje w całości polisa OC, ale trzeba zauważyć, że straty w przypadku auta sprawcy zdarzenia wyniosły prawie 280 tys. zł. Taki rachunek potrafi przyprawić o zawał. Na szczęście kierowca miał polisę AC, która w pełni go uchroniła przed wydatkami.

Mniej szkód, a więc większe zyski dla ubezpieczycieli? Błąd!

Choć ubezpieczyciele zarabiają więcej, to więcej też wydają na usuwanie szkód. Z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń wynika, że średnia wartość szkody komunikacyjnej w ostatnim kwartale 2022 r. przekroczyła już 9 tys. zł. To 600 zł więcej niż przed rokiem. Co ciekawe, spada liczba szkód zgłaszanych z OC, jednak w 2021 roku wzrosła liczba szkód likwidowanych z AC.

Wypłaty z ubezpieczeń komunikacyjnych stanowiły 63% ogółu odszkodowań i świadczeń wypłacanych w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych. Po trzech kwartałach 2022 r. przekroczyły one 12 mld zł, co oznacza wzrost o 8%. 7,3 mld zł przekazano w ramach wypłat odszkodowań i świadczeń z obowiązkowego OC komunikacyjnego. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi to wzrost o 7%. Wypłaty z autocasco wyniosły 4,8 mld i odnotowały wzrost na poziomie 8,8% w stosunku do roku poprzedniego.

