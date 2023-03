W jaki dzień tygodnia jest najwięcej wypadków? 2022 r. z podsumowaniem UFG

Ile było polis OC dla samochodów w roku 2022?

Na koniec 2022 r. baza Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zawierała 27,6 mln aktywnych umów obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz 7 mln dobrowolnych polis autocasco (AC). Rok wcześniej liczby te wynosiły odpowiednio blisko 27 mln w przypadku OC i 6,6 mln w przypadku AC.

Liczba zgłoszonych kolizji w roku 2022

Właściciele pojazdów zgłosili w 2022 r. ponad 1,7 mln szkód do ubezpieczycieli, w tym blisko 1 mln z tytułu ubezpieczenia OC i ok. 760 tys. z tytułu ubezpieczenia AC. W obu przypadkach liczba ta była niższa niż w 2021 roku – dla ubezpieczeń OC o ponad 50 tys. szkód, zaś dla AC – od blisko 40 tys. szkód. Mogło to być spowodowane kolejnymi zmianami w przepisach ruchu drogowego. Ubezpieczyciele wypłacili w ubiegłym roku łącznie14,6 mld zł odszkodowań i świadczeń z polis komunikacyjnych. W przypadku OC była to kwota bliska 8,5 mld zł, natomiast wypłaty z AC sięgnęły ponad 6 mld zł – wynika z danych przekazywanych przez ubezpieczycieli do Ośrodka Informacji UFG.

W jaki dzień tygodnia jest najwięcej wypadków?

W 2022 r. do największej liczby szkód zgłaszanych ubezpieczycielom dochodziło w poniedziałki (ok. 284 tys. łącznie z polis OC i AC) i piątki (278 tys.), zdecydowanie najmniej – w niedziele (120 tys.), gdy ruch na drogach jest znacząco mniejszy. Najbardziej niebezpiecznymi miesiącami okazały się maj (152 tys. zdarzeń) i czerwiec (151 tys.). Najmniej szkód odnotowano w listopadzie, kiedy to ich liczba wyniosła ok. 125 tys.