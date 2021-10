Co robić w razie wypadku z obcokrajowcem? Specjaliści UFG podpowiadają jak postępować w sytuacji, w której sprawca pochodzi spoza Polski.

Wypadek z obcokrajowcem? Tak, to realny scenariusz

Wypadek z obcokrajowcem? W 2020 r. było ich 12,7 tys., na ponad 400 tys. wszystkich takich zdarzeń w kraju. I co gorsze, czasami zdarza się, że pojazd na zagranicznych numerach rejestracyjnych nie miał obowiązkowego ubezpieczenia OC. Co się wtedy dzieje? Odszkodowania wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – do którego wniosek składa się za pośrednictwem dowolnie wybranego zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność ubezpieczeniową w Polsce w zakresie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

W 2020 r. UFG wypłacił poszkodowanym w wypadkach i kolizjach spowodowanych przez nieubezpieczonych obcokrajowców 3,6 mln zł, zaś w ciągu ostatnich trzech pełnych minionych lat do poszkodowanych trafiło z tego tytułu blisko 12 mln zł.

Co robić w razie wypadku z obcokrajowcem? Krok po kroku

Co robić w razie wypadku z obcokrajowcem? Jeżeli ktoś odniósł obrażenia fizyczne, konieczne jest wezwanie na miejsce policji. Zwykła kolizja tego nie wymaga – wystarczy wspólnie spisane oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Aby ułatwić spisanie oświadczenia, warto mieć formularz w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej). Ważne jest, aby znalazły się w nim wszystkie najważniejsze informacje dotyczące kierowców, pojazdów i ubezpieczenia OC, w tym dokumentów, którymi się posługują. Należy również opisać okoliczności zdarzenia i uszkodzenia pojazdu. Oświadczenie musi wskazywać sprawcę kolizji i być podpisane przez obu kierowców.

Warto też zrobić zdjęcia miejsca zdarzenia i uszkodzeń pojazdu, oraz spisać numer rejestracyjny, markę pojazdu sprawcy i dane z dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia.

Wypadek z obcokrajowcem: jak likwidować szkodę?

Wiele zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych ma w Polsce swoich korespondentów - co ułatwia późniejsze dochodzenie odszkodowania. Wyszukiwarkę agentów można znaleźć w bazie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Jeżeli firma agenta w Polsce nie ma, celu likwidacji szkody należy skontaktować się PZU S.A. lub TUiR Warta S.A. Może się też zdarzyć, że auto obcokrajowca ma wykupione ubezpieczenie graniczne. W celu likwidacji szkody należy skontaktować się z zakładem ubezpieczeń, który wystawił polisę. Jeżeli kierowca nie ma ważnego ubezpieczenia OC, szkodę należy zgłosić Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeń.

Źródło: Materiały prasowe UFG i PBUK