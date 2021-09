Wtargnięcie pieszego na pasy: czyja wina? To ważne pytanie w kontekście nowych przepisów, które obowiązują przed pasami od czerwca 2021 r.

Wtargnięcie pieszego na pasy: to nadal może być wina pieszego!

W czerwcu 2021 roku w okolic przejść dla pieszych zaczęły obowiązywać nowe przepisy. Te zobowiązują kierowców do zredukowania prędkości, a pieszym dają pierwszeństwo już w czasie wchodzenia na pasy - a nie jak do tej pory po postawieniu stopy na pasach. I choć nowelizacja zwiększyła uprawnienia pieszych, to jeszcze nie oznacza, że kierowcy są pod obstrzałem. Bo nowe przepisy to też wzmocnienie znaczenia jednego z obowiązków pieszych i dołożenie im kolejnego. O czym mowa? O tym poniżej.

Wtargnięcie pieszego na pasy: dwa obowiązki pieszych na pasach

Obowiązkiem obecnym przed nowelizacją było zachowanie szczególnej ostrożności. I piesi nadal są do tego zobligowani. Szczególna ostrożność musi polegać nie tylko na uważnej obserwacji otoczenia przejścia, ale także analizie czy jego wkroczenie na jezdnię w danym momencie nie spowoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa. Drugim z obowiązków - tym razem nowym - jest zakaz używania urządzeń elektronicznych w czasie przechodzenia przez pasy - dotyczy to szczególnie komórek i tabletów.

Czym jest wtargnięcie pieszego na pasy?

Czym jest wtargnięcie pieszego na pasy? To wkroczenie na zebrę w takim momencie, że jadący pojazd nie jest w stanie w sposób bezpieczny zatrzymać się w celu ustąpienia pierwszeństwa. I przed podjęciem decyzji czy winny temu jest kierowca, czy pieszy, kluczowy jest jeden czynnik - mowa o prędkości i odległości. Jeżeli kierowca pędzi pomimo oznaczeń informujących o przejściu dla pieszych, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności - nie dochował bowiem należytej ostrożności. Jeżeli jednak pojazd znajduje się tuż przy przejściu, a mimo wszystko pieszy bez żadnej zapowiedzi wejdzie przed jego maskę, to on stanie się winnym kolizji.

Wtargnięcie pieszego na pasy: są przykłady ewidentne

Wina pieszego może być oczywista także w kilku innych przypadkach. Przykłady? Gdy pieszy wszedł na przejście z działającą sygnalizacją świetlną, ale dla niego był wyświetlany czerwony sygnał. Wtargnięcie stanie się także faktem wtedy, gdy konstrukcja drogi nie pozwala na pojawienie się na niej pieszego, a ten mimo wszystko sforsował infrastrukturę techniczną.