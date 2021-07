Regres ubezpieczeniowy OC, czyli pijany kierowca a wypadek

Regres ubezpieczeniowy OC sprawia, że pijany kierowca musi zwrócić pieniądze wypłacone przez ubezpieczyciela po wypadku. Co warto o nim wiedzieć?

Pijani kierowcy na drogach. Problem nadal aktualny

Statystyki nie pozostawiają złudzeń. Problem pijanych kierowców na drogach jest nadal aktualny. W roku 2020 prawie 100 tys. prowadzących wpadło na jeździe na podwójnym gazie. Kierowcy po alkoholu spowodowali w sumie 1656 wypadków - to 8 proc. wszystkich zdarzeń drogowych. I choć liczba wypadków w zasadzie nie wzrosła w stosunku do roku 2019, aż o 12,5 proc. wzrosła liczba poszkodowanych.

Trwają letnie wakacje, a to niestety okres największej aktywności pijanych kierowców. W zeszłym roku między czerwcem a wrześniem doszło do 41% wszystkich wypadków z ich winy. Sprawcę czeka przeprawa w sądzie - niewykluczone, że zakończona karą więzienia i wysoką grzywną. To jednak nie wszystko. Nietrzeźwego kierowcy nie chroni obowiązkowa polisa OC. Ubezpieczyciel wypłaca oczywiście rekompensatę poszkodowanym w wypadku, ale do sprawcy kieruje żądanie zwrotu odszkodowania - to tzw. regres ubezpieczeniowy. Nie ma taryfy ulgowej, każdego roku prowadzimy kilkaset takich spraw - mówi Damian Andruszkiewicz, odpowiedzialny za ubezpieczenia komunikacyjne w Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group.

Regres ubezpieczeniowy OC - podstawa prawna:

Problem z regresem ubezpieczeniowym z OC jest taki, że w skrajnym przypadku pokrycie wszystkich skutków zdarzenia może kosztować od kilkuset do nawet kilku milionów złotych. I choć ubezpieczyciel wypłaci tą kwotę poszkodowanym, później zwróci się do kierowcy z wnioskiem o zwrot tej kwoty. Kwestię tę reguluje konkretnie art. 43 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych:

Zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.

Górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela wynosi 5,21 mln euro w przypadku szkód osobowych, czyli związanych ze zdrowiem poszkodowanych. Odszkodowanie za zniszczone mienie może wynieść nawet 1,05 mln euro.

Regres ubezpieczeniowy OC - kiedy jeszcze polisa nie działa?

Kiedy jeszcze działa regres ubezpieczeniowy? Przypadków takich jest kilka:

kierowca wszedł w posiadanie pojazdu wskutek przestępstwa,

kierowca nie miał uprawnień do kierowania pojazdem chyba, że prowadził go, aby ratować czyjąś własność lub zdrowie, prowadził pościg za przestępcą,

kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia.

