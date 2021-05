Telefon na pasach. Odszkodowanie będzie mniejsze?

Telefon na pasach a odszkodowanie. Czyli dziś opowiemy o tym, co nowe przepisy obowiązujące od 1 czerwca 2021 roku mogą oznaczać dla pieszych.

Telefon na pasach a odszkodowanie z OC sprawcy

Nie od dziś wiadomo, że ubezpieczyciele są w stanie wykorzystać każdą okazję do zmniejszenia wypłaty odszkodowania. I całkowicie nowe narzędzia otrzymają już niedługo od rządu. O co chodzi? O nowelizację przepisów prawa o ruchu drogowym, która wejdzie w życie już 1 czerwca 2021 roku. Zapisy zabronią używania telefonów komórkowych i innych urządzeń podczas przechodzenia przez pasy. Jeżeli pieszy nie dostosuje się do zapisów, grozi mu mandat, ale nie tylko... Bo może się okazać, że telefon na pasach skończy się też niższym odszkodowaniem z OC sprawcy w razie potrącenia. Powód? Tym jest tzw. przyczynienie się.

Przepisy odnoszą się nie tylko do komórek. Zabraniają pieszemu korzystania z też innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przed jezdnię, torowisko czy przejście dla pieszych.

Telefon na pasach to przyczynienie się do szkody?

Może się tu powoływać na przyczynienie do powstania szkody zdefiniowane w art. 362 kodeksu cywilnego. Obecnie ubezpieczyciele mają możliwość korzystania z tego przepisu w kilku sytuacjach. Na przykład, gdy pieszy nie oglądając się po prostu wtargnie pod koła samochodu, wbiegając na przejście dla pieszych, szczególnie w sytuacji zmieniającego się światła lub w miejscu, gdzie przejście nie było dozwolone. Innym przykładem może być sytuacja, gdy idąca poboczem osoba będąca pod wpływem alkoholu, zatoczy się tak nieszczęśliwie, że zostanie potrącona przez pojazd. Przyczynienie stosuje się też wobec rowerzystów, którzy w sposób niedozwolony przejeżdżali przez przejście dla pieszych, zamiast zsiąść i przeprowadzić rower - mówi Mariusz Golecki, Rzecznik Finansowy.

Jak bardzo wypłaty z OC sprawcy będą obniżane? Tego nie wiadomo…

Jak dużą redukcję wartości odszkodowania będzie oznaczać telefon na pasach? O tym na razie trudno mówić. Ubezpieczyciele z pewnością postanowią obniżyć wartość wypłaty często o kilkadziesiąt proc. To jednak nie zmienia faktu, że w większości przypadków decydować będzie i tak sąd. Bo spory tego typu trafią na drogę postępowania. Dopiero po pierwszych wyrokach będzie można mówić o skali zjawiska czy jego skuteczności - bo sądy mogą podważać np. taką motywację firm ubezpieczeniowych.

Telefon na pasach a odszkodowanie. Przyczynienie może mieć różną skalę!

Oczywiście warto pamiętać o tym, że sprawy tego typu będą musiały być rozpatrywane jednostkowo. Powód? Przyczynienie się pieszego nigdy nie wystąpi z takim samym natężeniem. Większe przyczynienie będzie miał pieszy, który pisząc SMS-a wtargnie na jezdnię, a inne będzie miał ten, który korzystając z telefonów na pasach został z impetem uderzony przez rozpędzony pojazd. Jednostkowe rozpatrywanie będzie się odbywać w oparciu o dowody - np. raport policji, opinie biegłych czy zapisy z monitoringu.

Źródło: Materiały Rzecznik Finansowy