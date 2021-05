Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym: czym jest, do czego może być potrzebne i czemu ułatwia załatwienie sprawy kierowcy? Sprawdziliśmy to.

Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym: co to jest?

Czym wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym różni się od oświadczenia sprawcy kolizji? Tak naprawdę... niczym. Sens obydwu dokumentów jest dokładnie taki sam. Różnica dotyczy tego, że wspólnym oświadczeniem o zdarzeniu drogowym najczęściej nazywany jest gotowy druk. A ten w dużej mierze przypomina test wielokrotnego wyboru. Co więcej, często jest dużo bardziej szczegółowy od oświadczenia zapisanego ręcznie. Jakie rubryki zawiera i co określa?

Zobacz również: Jak napisać oświadczenie sprawcy kolizji?

Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym - poszczególne elementy:

Określenie miejsca i czasu: data i godzina, kraj, województwo, powiat, ulica,

Informacje o uczestnikach: czy są ranni, czy są świadkowie zdarzenia, dane kierujących: imię, nazwisko, adres, informacje kontaktowe, kategorie prawa jazdy, data ważności prawa jazdy,

Dane pojazdów: marka, typ, numer rejestracyjny, kraj rejestracji, dane ubezpieczającego, dane polisy OC: numer, nazwa zakładu, data ważności,

Okoliczności zdarzenia drogowego: informacje dotyczące sposobu uderzenia, wskazanie winnego kolizji, rys sytuacyjny, wskazanie na szkicu uszkodzeń pojazdów,

Podpisy uczestników kolizji.

Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym: czemu warto je mieć w aucie?

Czemu warto mieć w aucie gotowy formularz wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym? Powodów jest kilka. Bo w razie wystąpienia kolizji oznacza on wielką wygodę. Wystarczy zebrać konieczne dokumenty, a następnie uzupełnić wykropkowane pola. Poza tym posiadając gotowy formularz nie ma raczej szansy na to, że kierowca nie zapisze we wspólnym oświadczeniu uczestników kolizji informacji, które mogą być kluczowe na drodze likwidacji szkody przez ubezpieczyciela. W efekcie może się udać uzyskać odszkodowanie już w ciągu kilku dni.