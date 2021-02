Zgłoszenie kolizji na policję po czasie. Czy jest możliwe?

Zgłoszenie kolizji drogowej na policję: po jakim czasie nadal będzie ważne?

Zgłoszenie kolizji po fakcie jest w pełni możliwe. Poszkodowany praktycznie w każdym czasie może udać się na komisariat policji i tam zgłosić fakt wystąpienia zdarzenia drogowego. Funkcjonariusze muszą zareagować na zgłoszenie - w tym celu przeprowadzą dochodzenie i przygotują właściwą dokumentację.

Jestem sprawcą kolizji. Co dalej? Lepiej przyznać się do winy i zaproponować spisanie oświadczenia. Konsekwencje będą takie same, unikniesz jednak mandatu karnego wypisanego przez policję.

Zgłoszenie kolizji po fakcie: czy czas ma znaczenie?

Jeżeli kierowca zdecyduje się na zgłoszenie kolizji po fakcie, czas może mieć ogromne znaczenie. Czemu? Po pierwsze dlatego, że może się okazać że funkcjonariusze będą mieli problem z ustaleniem stanu faktycznego. Przepadną np. zapisy z monitoringu, a świadkowie nie będą zbyt wiele pamiętać. Po drugie zgłoszenie kolizji po fakcie policji sprawi, że poszkodowany zdecydowanie dłużej będzie czekał na usunięcie szkody. Bez wskazania winnego przez funkcjonariuszy nie będzie mógł zgłosić szkody z OC sprawcy.

Ustalenie sprawcy kolizji przez policje. Kiedy może być konieczne?

Może się okazać, że ustalenie sprawcy kolizji przez policje będzie niezbędne. Czemu? Stanie się tak w kilku przypadkach. Omówimy je poniżej:

ustalenie sprawcy kolizji przez policje jest konieczne, gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia,

ustalenie sprawcy kolizji przez policje może być konieczne w razie auta wynajmowanego, ewentualnie leasingowanego, stosowne zapisy pojawiają się często w umowach wypożyczenia, użyczenia lub najmu,

ustalenie sprawcy kolizji przez policje ułatwi poszkodowanemu dochodzenie roszczenia, gdy auto sprawcy nie ma ważnej polisy OC.

Ile czasu na zgłoszenie szkody? Nie zawsze dużo!

Ważne pytanie brzmi: "Ile czasu na zgłoszenie szkody ma kierowca?". To tak naprawdę zależy od rodzaju polisy, z której naprawiana będzie szkoda. Gdy mowa o poszkodowanym i roszczeniu z tytułu OC sprawcy, maksymalny czas na zgłoszenie szkody majątkowej to 3 lata, a osobowej 20 lat. Ile czasu na zgłoszenie szkody ma sprawca w przypadku polisy AC? Tutaj termin zdecydowanie skraca się. Bo czasami OWU dla dane polisy wskazują zaledwie 24 godziny, a czasami dają nawet 7 dni.