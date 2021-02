W jakim czasie trzeba zgłosić szkodę do ubezpieczyciela?

Zgłoszenie szkody OC: co musisz wiedzieć?

Aby zgłoszenie szkody OC przez poszkodowanego okazało się skuteczne, kierowca powinien przygotować konieczne dokumenty. Potrzebne będzie oświadczenie sprawcy lub notatka policyjna, dane kierowców, kopia dowodu rejestracyjnego uszkodzonego pojazdu oraz poglądowe zdjęcia. Fakt wystąpienia kolizji można zgłosić w oddziale, internetowo lub telefonicznie. Jest dużo możliwości. Gdzie zgłosić szkodę z OC sprawcy? W jego firmie ubezpieczeniowej lub poprzez warsztat, w którym naprawa będzie wykonywana.

Czas na zgłoszenie szkody OC - ten wyznacza prawo!

Polisa od odpowiedzialności cywilnej jest wymagana przez prawo. A to oznacza, że prawo określa także ramy jej działania. Zatem ile czasu na zgłoszenie szkody daje poszkodowanemu? W przypadku strat majątkowych (np. uszkodzony samochód) kierowca może zgłosić się z roszczeniem do ubezpieczyciela sprawcy w terminie 3 lat od momentu wystąpienia kolizji.

Czas na zgłoszenie szkody OC to co prawda 3 lata, lepiej jednak nie czekać aż tyle. Szkoda może się pogłębiać (np. zacznie korodować miejsce uderzenia), a to z pewnością stanie się podstawą do ograniczenia kwoty odszkodowania.

Ile czasu na zgłoszenie szkody zdrowotnej?

Kodeks cywilny określa czas na zgłoszenie szkody OC na 3 lata. Termin ten nie dotyczy jednak uszczerbku na zdrowiu. Zatem ile czasu na zgłoszenie szkody zdrowotnej dają przepisy? W tym szczególnych przypadku termin jest wydłużony aż do 20 lat.

Ile czasu na zgłoszenie szkody z AC?

Polisa auto casco jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Dobrowolne są też i warunki obowiązywania polisy. Ile czasu na zgłoszenie szkody daje regulamin? To zależy od firmy. Czasami kierowca ma 7 dni, a czasami tylko 24 godziny. Dlatego podczas zakupu polisy AC szczególnie ważne jest przeczytanie ogólnych warunków ubezpieczenia.

Zgłoszenie kolizji drogowej na policję: po jakim czasie?

Poszkodowany w wyniku kolizji może zawsze zdecydować się na zgłoszenie kolizji na policję po czasie. W jakim przypadku warto skorzystać z takiej opcji? Gdy nie ma oświadczenia sprawcy, ewentualnie dowiedział się, że potrzebuje notatki policji np. do firmy leasingowej.