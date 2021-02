Zgłoszenie szkody OC. Jak powinno wyglądać?

Zgłoszenie szkody komunikacyjnej: jakie dokumenty?

Aby zgłoszenie szkody stało się możliwe, poszkodowany musi w pierwszej kolejności przygotować podstawowe dokumenty konieczne do załatwienia sprawy. O czym mowa? Podstawą jest oświadczenie sprawcy, ewentualnie notatka policyjna. Zgłoszenie szkody komunikacyjnej wymaga też posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego uszkodzonego auta oraz danych sprawcy i poszkodowanego. Jeżeli kierowca zdecyduje się na gotówkową wypłatę odszkodowania, powinien wskazać numer rachunku, na który ubezpieczyciel przeleje zatwierdzone środki.

Gdzie zgłosić szkodę z OC sprawcy?

Gdzie zgłosić szkodę z OC sprawcy? Tak naprawdę możliwości są trzy. Zgłoszenie szkody można dokonać bezpośrednio do ubezpieczyciela sprawcy, swojej firmy ubezpieczeniowej (ta pomoże w załatwieniu formalności), ewentualnie za pośrednictwem warsztatu, który będzie wykonywał naprawę.

Czasami dobry czas na zgłoszenie szkody OC to już samo miejsce zdarzenia. Czemu? Bo np. auto poszkodowanego może wymagać holowania, a ubezpieczyciel sprawcy ma swoje własne firmy współpracujące w tym zakresie i realizujące usługę bezgotówkowo.

Czas na zgłoszenie szkody OC to...

W jakim czasie trzeba zgłosić szkodę do ubezpieczyciela? Prawda jest taka, że im szybciej, tym lepiej. Firma często potrzebuje bowiem kilku dni na zweryfikowanie danych i przygotowanie wyceny. Likwidacja szkody wraz z naprawą może zatem potrwać nawet kilka tygodni - w zależności od tego jak np. są obłożone pracą warsztaty blacharskie. Jaki jest maksymalny czas na zgłoszenie szkody OC? Art. 819 par. 1 Kodeksu cywilnego określa go na maksymalnie 3 lata od momentu kolizji. Odpowiedź na pytanie "Ile czasu na zgłoszenie szkody ma poszkodowany?" zmienia się tylko w jednym przypadku. Likwidacja szkód osobowych jest wydłużona prawnie do 20 lat.

W jakim czasie trzeba zgłosić szkodę do ubezpieczyciela? I znowu musimy napisać, że im szybciej, tym lepiej. Czemu? Bo szkoda z czasem może się powiększać - np. uszkodzona balacharka zacznie rdzewieć. A to będzie miało wpływ na wycenę przygotowaną przez firmę.

Internetowe zgłoszenie szkody: szybkie i wygodne!

Obecnie firmy ubezpieczeniowe dają całe spektrum możliwości na zgłoszenie szkody komunikacyjnej. Gdzie zgłosić szkodę z OC sprawcy? Można udać się do oddziału firmy, zadzwonić na infolinię, zrobić zgłoszenie sms-em, umówić się ze swoim agentem ubezpieczeniowym, wysłać maila, ewentualnie skorzystać z Internetu. Jak wygląda internetowe zgłoszenie szkody? Możliwości są dwie. Poszkodowany albo wypełni specjalny formularz, albo połączy się z konsultantem na wideo-czacie. Skorzystanie z nowych narzędzi jest wygodne. Oszczędza czas, a do tego nabiera nowego znaczenia w warunkach pandemicznych. Poza tym internetowe zgłoszenie szkody jest dostępne o każdej porze dnia i nocy - wtedy, gdy kierowca ma akurat wolną chwilę.

Warto pamiętać o tym, że internetowe zgłoszenie szkody może wymagać dołączenia np. poglądowych zdjęć widocznych uszkodzeń w pojeździe poszkodowanego. Warto przygotować się na taką ewentualność przed złożeniem wniosku.

Czy sprawca wypadku musi zgłosić szkodę? No właśnie...

Czy sprawca wypadku musi zgłosić szkodę? Co do zasady raczej nie. Ubezpieczyciel może go jedynie poprosić o potwierdzenie kolizji i dostarczenie dowodu rejestracyjnego oraz zdjęć swojego pojazdu. Konieczne może być też np. dostarczenie prawa jazdy.

Czy sprawca wypadku musi zgłosić szkodę? Nie musi - z prostego powodu. To nie on otrzyma odszkodowanie z polisy OC. To raz. A dwa jego wina jest wykazana na mocy oświadczenia lub notatki policyjnej. Sprawca musi zgłosić szkodę, gdy stara się o wypłatę z polisy AC.