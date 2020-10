Ucieczka z miejsca wypadku? Kara to nawet utrata prawka!

Prawo o ruchu drogowym nie pozostawia żadnych wątpliwości. Obowiązkiem kierowcy uczestniczącego w wypadku w zgodzie z art. 44 jest udzielenie ofiarom zdarzenia niezbędnej pomocy. Podstawą jest oczywiście wezwanie służb ratunkowych. Udzielenie pomocy to jednak też wsparcie i rozmowa z osobą, którą ucierpiała w wypadku. Poza tym prowadzący musi pozostać na miejscu do momentu przyjazdu np. policji.

Za ucieczkę z miejsca wypadku grozi...

Ucieczka z miejsca wypadku i nieudzielenie pomocy poszkodowanym jest przestępstwem ściganym z art. 162 kodeksu karnego. A to oznacza, że w czasie postępowania sądowego sprawca może otrzymać karę do 3 lat pozbawienia wolności - pod warunkiem, że będą poszkodowani. Sytuacja staje się jeszcze bardziej poważna w przypadku, w którym ofiary okażą się śmiertelne. Ucieczka z miejsca kolizji i sprawa w sadzie mogą się zakończyć dla prowadzącego 8-letnim więzieniem, a do tego dożywotnim zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych.





Ucieczka z miejsca zdarzenia: kara mniejsza w przypadku kolizji

Jeżeli zdarzenie drogowe miało charakter kolizji - tj. doszło głównie do uszkodzenia mienia - konsekwencje czekające na sprawę uciekającego z miejsca są dużo mniej poważne. Te ograniczają się bowiem głównie do mandatu karnego. Ten będzie opiewać na kwotę 500 złotych. Poza tym ucieczka z miejsca zdarzenia oznacza dopisanie do konta prowadzącego aż 6 punktów karnych.

Ucieczka z miejsca wypadku a OC - co grozi kierowcy?

Jeżeli sprawca zdarzenia drogowego oddali się, pytanie "Jaki mandat za ucieczkę z miejsca wypadku?" nie wyczerpuje wszystkich możliwych konsekwencji. Pomijając odpowiedzialność karną i np. odebranie uprawnień do kierowania pojazdami, na kierowcą czeka jeszcze niespodzianka przygotowana przez ubezpieczyciela. Ten oczywiście wypłaci poszkodowanie. 100 proc. jego wartości na zasadzie regresu będzie jednak chciał odzyskać właśnie od sprawcy. Tym samym prowadzący zostanie potraktowany dokładnie tak samo, jak osoba powodująca wypadek będąc pod wpływem alkoholu.