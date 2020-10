Korytarz życia. Jak go prawidłowo wykonać?

Według danych Komendy Głównej Policji w Polsce w roku 2018 miały miejsce blisko 32 tysiące wypadków drogowych. W ich wyniku śmierć poniosło blisko 2900 osób, a ponad 37 tysięcy osób zostało rannych. Statystyki od kilku lat wskazują tendencję spadkową. To jednak jeszcze nie oznacza, że można spocząć na laurach. Konieczne jest podejmowanie dalszych kroków chociażby legislacyjnych. I nie wszystkie muszą iść w kierunku restrykcji. Warto aby przepisy uczyły też dobrych nawyków. Takie właśnie zadanie zostało przypisane nowemu obowiązkowi - korytarzowi życia.

Korytarz życia. Służby szybciej dotrą do poszkodowanych

Od 6 grudnia 2019 roku korytarz życia stanowi obowiązek na polskich drogach. Na czym polega? Kierowcy zbliżający się do zatoru powinni zjechać na skraj zajmowanego pasa tak, aby w środku drogi dwu- lub trzypasmowej utworzyło się miejsce do przejazdu dla służb ratunkowych - policji, pogotowia i straży pożarnej. Jak konkretnie musi wyglądać korytarz życia? Zasad jest kilka. Po pierwsze korytarz życia należy utworzyć nie tylko wtedy, gdy kierowca usłyszy sygnał pojazdu ratunkowego. Należy go tworzyć zawsze wtedy, gdy na drodze powstaje zator, a nawet dojeżdżając do czerwonego światła na skrzyżowaniu.





Korytarz życia 2020 - nowy obowiązek kierowców!

Po drugie kluczowe jest prawidłowe ustawienie pojazdu. Auto jadące lewym pasem, powinno zjechać maksymalnie do lewej krawędzi. Samochody poruszające się pasem prawym lub pasami ulokowanymi po prawej stronie drogi, muszą ustawić się jak najbliżej pobocza. W ten sposób w samym środku drogi wytworzona zostaje przestrzeń, w której bez żadnego problemu zmieści się nie tylko karetka pogotowia, ale nawet dużo większy wóz strażacki konieczny np. do wycięcia poszkodowanych z uszkodzonego w wypadku auta. Co warto silnie podkreślić, taki sposób zachowań jest standardem w większości krajów europejskich.

Korytarz życia: mandat do 500 złotych!

Czemu korytarz życia ma tak potężne znaczenie? Wcześniejsze utworzenie przejazdu skraca czas konieczny na dotarcie służb ratunkowych na miejsce. A jak wiadomo, w takim przypadku każda sekunda może mieć potężne znaczenie dla możliwości uratowania życia ludzkiego! Z tego względu obowiązek tworzenia korytarza życia będzie restrykcyjnie kontrolowany przez policję, a wszelkie uchybienia spotkają się z surową karą. Taryfikator mandatów za wykroczenie polegające na utrudnianiu ruchu lub uniemożliwieniu przejazdu innym pojazdom przewiduje mandat opiewający na kwotę od 50 do 500 złotych.