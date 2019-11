Korytarz życia 2020 - nowy obowiązek kierowców!

Ten obrazek powinien znać każdy kierowca. Auta stoją w korku na drodze wielopasmowej i nagle wprost za nimi rozlega się dźwięk syreny pojazdu uprzywilejowanego. Prowadzący starają się przesuwać samochody tak, żeby ułatwić przejazd np. karetce. Ostatecznie tunel ratunkowy i tak przypomina dużo częściej labirynt, w którym pojazd jadący udzielić pomocy poszkodowanym musi wprawnie manewrować. Taka sytuacja oznacza dłuższy dojazd służb ratunkowych na miejsce ewentualnego zdarzenia. A dłuższy dojazd zmniejsza szanse na to, że ofiarom uda się wyjść z wypadku bez szwanku lub szybko wrócić do pełnego zdrowia.

Korytarz życia - zjedź do skrajnej krawędzi!

Przejazd karetce pogotowia, policji czy straży można starać się ułatwiać. Do tego służy właśnie korytarz życia. Na czym on polega? W sytuacji, w której prowadzący na jezdni dwupasowej zauważają, że ruch zaczyna się tamować, powinni podczas zatrzymywania się zjechać do skrajnych krawędzi drogi. W ten sposób na środku stworzony zostanie korytarz ratunkowy, w którym bez problemu zmieści się nawet wóz strażacki. Zasada postępowania na drogach więcej niż dwupasowych jest podobna. Przy czym pojazdy na lewym pasie powinny zjechać do lewej krawędzi, a auta na pozostałych pasach zjechać na prawą stronę.

Są państwa, w których tworzenie korytarza życia zostało unormowane już jakiś czas temu i jest obowiązkiem kierowców jadących drogą wielopasmową. Takie przepisy funkcjonują np. w Austrii, Niemczech, Czechach, Słowenii czy Szwajcarii. Teraz do tego grona dołączy również i Polska. A wszystko za sprawą nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, którą na początku listopada podpisał prezydent Andrzej Duda. Kiedy nowe prawo zacznie obowiązywać na polskich drogach? 21 dni po ogłoszeniu aktu prawnego, a to oznacza że przepisy wejdą w życie prawdopodobnie jeszcze w roku 2019 lub zaraz na początku roku 2020.

Korytarz życia 2020 - jaki mandat czeka na kierowcę?

Przepisy nakazujące tworzenie korytarza życia są obwarowane wysoką sankcją. Kierowca, który się do nich nie dostosuje, podlega karze wymierzonej na podstawie mandatu karnego i opiewającej nawet na 500 złotych. Oczywiście funkcjonariusze policji mogą uznać, że zachowanie kierowcy było szczególnie rażące lub uporczywe. A w takim przypadku blokowanie korytarza życia zakończy się nie w postępowaniu mandatowym, a skierowaniem wniosku do sądu. To on wymierzy prowadzącemu karę.