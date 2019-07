Brak dokumentów samochodu - co to oznacza w razie kolizji?

Zachowanie kierowców w przypadku kolizji powinno być dość intuicyjne. Należy usunąć uszkodzone pojazdu z drogi, a następnie podjąć decyzję dotyczącą formy załatwienia sprawy. Jakie są dostępne opcje? Prowadzący mogą wezwać na miejsce patrol policji, ewentualnie spisać oświadczenie. Druga z opcji jest dużo wygodniejsza. Bo uczestnicy zdarzenia nie muszą czekać na przybycie funkcjonariuszy często nawet grubo ponad godzinę, a do tego sprawca nie otrzyma mandatu karnego.

Brak dokumentów samochodu a kolizja - co z danymi o polisie OC?

Do spisania oświadczenia konieczne są jednak dane dotyczące pojazdu i polisy OC. I z tymi może się pojawić poważny problem szczególnie w świetne nowych przepisów. Te zwalniają bowiem kierowców z obowiązku posiadania przy sobie dokumentów pojazdu. Oczywiście sytuacja nie jest bez wyjścia i wcale nie oznacza, że za każdym razem na miejscu zdarzenia obligatoryjnie musi pojawić się policja. Kierowcy mają bowiem narzędzia, które mogą pozwolić otrzymać dostęp do brakujących danych.

Informacje takie jak marka i model czy numer rejestracyjny pojazdu są oczywiste. Nie powinno być też większego problemu z dostępem do numeru nadwozia - ten pojawia się na tabliczce umieszczonej na nadwoziu pojazdu (np. w okolicy przedniej szyby lub pod maską). Dodatkowo sprawca musi posiadać przy sobie prawo jazdy, które pozwoli na jego identyfikację. Co jednak z danymi polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej auta? Kierowcy nie zawsze pamiętają konieczne dane. To jednak jeszcze nie sytuacja bez wyjścia.

Brak dokumentów samochodu - sprawdź auto w bazie UFG!

Po pierwsze poszkodowany może zaufać sprawcy i uwierzyć, że dane uzyskane przez niego przez telefon np. od członka rodziny są prawdziwe. Radzimy jednak nie decydować się na tą opcję. Fałszywe informacje dotyczące polisy OC zdecydowanie utrudnią usunięcie szkody i wydłużą czas naprawy. Po drugie do dyspozycji pozostaje serwis Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG.pl i sekcja „Sprawdź OC dla pojazdu”). Strona jest dostępna także na telefonach komórkowych i pozwala na podejrzenie informacji dotyczących polisy OC po podaniu numery rejestracyjnego pojazdu, ewentualnie jego numeru nadwozia.

Gdy w serwisie UFG uda się sprawdzić nazwę ubezpieczyciela i numer polisy pojazdu sprawcy, wystarczy standardowe oświadczenie napisane przez kierowcę, który spowodował kolizję. To będzie w pełni honorowane w procesie usuwania szkody i pozwoli na pełną identyfikację ubezpieczenia, z tytułu którego koszty zostaną pokryte.

Dla przypomnienia, oświadczenie sprawcy kolizji musi zawierać:

Opis zdarzenia: jego miejsce i czas oraz informację o pojazdach biorących udział i krótki opis sytuacji

Opis uszkodzeń pojazdów

Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko sprawcy, jego adres zamieszkania, numer PESEL, kategorię prawa jazdy (numer i datę wydania oraz informację o organie wydającym), numer polisy OC auta oraz nazwę ubezpieczyciela

Podpis sprawcy

Może zawierać szkic sytuacyjny

Oczywiście nie zawsze kolizję uda się zakończyć bez obecności policji. W jakim przypadku poszkodowany mimo wszystko powinien wezwać na miejsce funkcjonariuszy? Chociażby wtedy, gdy na stronie UFG nie ma informacji o pojeździe sprawcy. Tylko patrol będzie mógł wyjaśnić wątpliwości dotyczące faktu wykupienia polisy OC. Poza tym warto powiadomić policję, gdy od sprawcy wyraźnie czuć woń alkoholu, ewentualnie istnieje podejrzenie że może znajdować się pod wpływem środków psychoaktywnych lub gdy nie chce okazać swojego prawa jazdy.