Czy fotoradary na moście Poniatowskiego działają? Tak i to jak!

Czy fotoradary na moście Poniatowskiego działają? Pewnie, że tak. I skutki ich działania widać. Zdecydowanie spadła prędkość przejazdu na tym odcinku.

Czy fotoradary na moście Poniatowskiego działają?

Maszty fotoradarów na moście Poniatowskiego pojawiły się jeszcze w czerwcu. Wtedy jednak nie robiły wrażenia na kierowcach. Stały bowiem puste. ZDM w Warszawie dopiero we wrześniu przekazał nową inwestycję do GITD, które zamontowało w nich mierniki. I wtedy zaczęła się zmiana... W sumie na moście zamontowanych jest 6 fotoradarów. I choć działają one od zaledwie miesiąca, już zdaniem ZDM w Warszawie obniżyły ilość kierowców przekraczających 50 km/h aż 20-krotnie!

Gdzie znajdują się fotoradary na moście Poniatowskiego?

Gdzie znajdują się fotoradary na moście Poniatowskiego? W kierunku zachodnim są zlokalizowane w alei Poniatowskiego, przy wjeździe na most na wysokości Wału Miedzeszyńskiego, na wiadukcie między zabytkowymi wieżycami, na wysokości ul. Kruczkowskiego oraz na moście, przed przystankiem tramwajowym i węzłem z Wisłostradą. W kierunku wschodnim z kolei, fotoradary zostały zamontowane w Alejach Jerozolimskich, przy wjeździe na wiadukt na wysokości Muzeum Wojska Polskiego, na wiadukcie między zabytkowymi wieżycami, na wysokości ul. Solec oraz na moście za węzłem z Wisłostradą i przystankiem tramwajowym.

Jak skuteczne okazały się fotoradary na moście Poniatowskiego?

Jak skuteczne okazały się fotoradary na moście Poniatowskiego? "Sprawdziliśmy średnie prędkości jazdy kierowców na moście Poniatowskiego przed zamontowaniem fotoradarów, a także po pojawieniu się atrap i po oficjalnym uruchomieniu. W naszym zestawieniu uwzględniliśmy godziny poranne od 7 do 9 oraz popołudniowe od 15 do 17, w których ruch jest największy, ponieważ wiele osób jedzie tym odcinkiem do pracy lub z pracy do domu." – informuje Julia Langa, Yanosik Autoplac.

Z powyższego zestawienia jasno wynika, iż średnie prędkości jazdy kierowców w stronę centrum w godzinach porannych w maju były znacznie wyższe, niż we wrześniu, po oficjalnym uruchomieniu fotoradarów. 12 maja o godzinie 7:00 w kierunku do ronda Charles’a de Galle’a kierowcy poruszali się ze średnią prędkością 45 km/h, natomiast 22 września zwolnili już do 29 km/h. – zauważa Julia Langa.